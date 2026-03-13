Estados Unidos asegura que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

El secretario de Defensa estadounidense afirmó este viernes que el ayatola Mojtaba Jamenei habría resultado lesionado al inicio de la guerra, aunque no presentó pruebas sobre su estado.

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó que el líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se encuentra “herido, probablemente desfigurado y escondido”, en medio del conflicto que involucra a Washington, Israel y la república islámica.

Las declaraciones fueron realizadas este viernes en el Pentágono, aunque el funcionario no presentó pruebas que respalden esa afirmación, según consignó la agencia The Associated Press.

De acuerdo con informes citados por medios internacionales, Israel sospecha que Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra, ya que no ha vuelto a aparecer públicamente desde que asumió el liderazgo del país.

En las últimas horas, reportes del frente bélico indicaron que Estados Unidos e Israel habrían atacado unos 15.000 objetivos, en el marco de una ofensiva que varios sectores de la comunidad internacional califican como una guerra de agresión que viola normas del derecho internacional.

Versiones difundidas por la cadena CNN señalan que el dirigente iraní habría sufrido una fractura en el pie y otras lesiones menores durante el primer día de la campaña de bombardeos.

Según una fuente citada por ese medio, el líder de 56 años también presentaría un moretón alrededor del ojo izquierdo y laceraciones en el rostro.

Asimismo, una fuente israelí había revelado previamente que Jamenei habría resultado herido durante un intento de asesinato ocurrido la semana pasada.

Por su parte, el embajador iraní en Chipre, Alireza Salarian, declaró al diario The Guardian que Jamenei habría sido alcanzado en el mismo ataque aéreo que provocó la muerte de su padre, el ayatola Ali Khamenei, junto a otros miembros de su familia.

En medio de las versiones cruzadas, la televisión estatal iraní difundió recientemente un discurso atribuido al nuevo líder supremo. Sin embargo, periodistas internacionales señalaron que no se lo ha visto ni escuchado públicamente desde que asumió el poder.