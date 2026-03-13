La muerte de un militar francés fue confirmado por Macrón tras un ataque iraní a una base en Irak

El presidente francés también confirmó que otros militares resultaron heridos durante el ataque.

Hoy 11:12

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció la madrugada de este viernes la muerte de un militar francés durante un ataque en la región de Erbil, en el Kurdistán iraquí, en un episodio que también dejó varios soldados heridos en una base donde fuerzas extranjeras participan en operaciones contra el terrorismo.

Macron identificó al militar fallecido como el suboficial mayor Arnaud Frion, integrante del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces. “El suboficial Arnaud Frion, del 7.º Batallón de Cazadores Alpinos de Varces, murió por Francia durante un ataque en la región de Erbil, en Irak”, escribió el mandatario francés en la red social X.

El presidente francés también confirmó que otros militares resultaron heridos durante el ataque. “Este ataque contra nuestras fuerzas comprometidas en la lucha contra el EI desde 2015 es inaceptable”, afirmó Macron, en referencia al grupo terrorista Estado Islámico.

El mandatario subrayó además el marco de la presencia militar francesa en Irak. “Su presencia en Irak se inscribe en el marco estricto de la lucha contra el terrorismo”, señaló, antes de advertir que “la guerra en Irán no puede justificar tales ataques”.

Frion se convirtió en el primer soldado francés muerto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques israelíes y estadounidenses contra Irán el 28 de febrero, un conflicto que se extendió a varios países de la región.

Horas antes del anuncio presidencial, el Estado Mayor del Ejército francés informó que seis soldados resultaron heridos en un ataque con drones en la región de Erbil, en el norte de Irak. Los militares participaban en misiones de cooperación con fuerzas locales.

Según la información difundida por el ejército francés, los soldados participaban “en acciones de formación en la lucha contra el terrorismo junto a socios iraquíes”. La institución no ofreció más detalles sobre las circunstancias del ataque.

El gobernador de Erbil indicó que el ataque implicó dos drones y ocurrió en una base situada en Mala Qara, a unos 40 kilómetros al suroeste de Erbil, capital de la región autónoma del Kurdistán iraquí.

El ataque se produjo poco después de otro incidente con drones que alcanzó una base italiana en Erbil, dentro de un recinto militar que alberga contingentes extranjeros. Ese episodio no dejó heridos, según las autoridades locales.

En la zona operan fuerzas de una coalición internacional antiyihadista liderada por Estados Unidos, que mantiene presencia en el Kurdistán iraquí para entrenar y apoyar a las fuerzas de seguridad locales. Militares de varios países, entre ellos Francia e Italia, participan en programas de formación dirigidos a las fuerzas kurdas.

Medios franceses indicaron que el personal militar francés se encontraba en una base donde entrenaba a unidades kurdas en operaciones contra el terrorismo. En el mismo recinto militar también había efectivos de otras nacionalidades.

El presidente francés expresó condolencias a la familia del militar fallecido y a sus compañeros de unidad. Macron transmitió “todo el cariño y la solidaridad de la Nación” a los familiares de Frion y a sus “hermanos de armas”.

“Francia está con ellos y sus familias”, añadió el mandatario al referirse a los soldados heridos durante el ataque.