Alerta roja por crecida del Río Dulce: sigue en aumento la cantidad de agua derivada desde el dique

Este incremento responde a la necesidad de gestionar la cota de seguridad del embalse frente al fuerte caudal que recibe.

Hoy 11:57

El nivel de erogación del Dique Frontal ya ha sobrepasado el registro histórico alcanzado durante la gran creciente del 6 de abril de 2017. En ese año la erogación máxima fue de 1677 m³/s.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Te recomendamos: Defensa Civil refuerza tareas preventivas en el Parque Aguirre por la crecida del Río Dulce

El registro de este viernes a las 10 de la mañana indicaba que se erogaban 1748 m³/s, con una tendencia al alza.

Registro de las 10hs

Cota: 274,23 metros sobre el nivel del mar

Caudal erogado: 1748 m³/s

Aporte de ríos: 2231 m³/s

El objetivo en este contexto es preservar la seguridad de las personas, por lo que las autoridades brindaron una serie de recomendaciones.

Por este motivo se solicita especialmente a la comunidad:

No acercarse a la ribera ni al cauce del Río Dulce.

Evitar permanecer en zonas bajas o sectores ribereños.

Respetar las indicaciones del personal municipal y de los organismos de seguridad.

Las áreas operativas del municipio se encuentran trabajando en coordinación y en estado de apresto, mientras que la Dirección de Protección Civil continúa con el monitoreo permanente de la situación hidrológica y meteorológica.

Se solicita a la población mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del municipio.