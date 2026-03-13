Alerta roja por crecida del Río Dulce: sigue en aumento la cantidad de agua derivada desde el dique

Este incremento responde a la necesidad de gestionar la cota de seguridad del embalse frente al fuerte caudal que recibe.
El nivel de erogación del Dique Frontal ya ha sobrepasado el registro histórico alcanzado durante la gran creciente del 6 de abril de 2017. En ese año la erogación máxima fue de 1677 m³/s.
El registro de este viernes a las 10 de la mañana indicaba que se erogaban 1748 m³/s, con una tendencia al alza.
Registro de las 10hs
Cota: 274,23 metros sobre el nivel del mar
Caudal erogado: 1748 m³/s
Aporte de ríos: 2231 m³/s
El objetivo en este contexto es preservar la seguridad de las personas, por lo que las autoridades brindaron una serie de recomendaciones.
Por este motivo se solicita especialmente a la comunidad:
No acercarse a la ribera ni al cauce del Río Dulce.
Evitar permanecer en zonas bajas o sectores ribereños.
Respetar las indicaciones del personal municipal y de los organismos de seguridad.
Las áreas operativas del municipio se encuentran trabajando en coordinación y en estado de apresto, mientras que la Dirección de Protección Civil continúa con el monitoreo permanente de la situación hidrológica y meteorológica.
Se solicita a la población mantener la calma y mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales del municipio.