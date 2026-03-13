Flavio Briatore confirmó que Mercedes negocia la compra de acciones de Alpine

El italiano confirmó que la marca alemana mantiene conversaciones para adquirir el 24% del equipo francés. La operación podría reforzar el vínculo entre ambas escuderías en la máxima categoría.

Hoy 11:21

En el marco del Gran Premio de China de Fórmula 1, Flavio Briatore confirmó que Mercedes-Benz mantiene negociaciones para comprar el 24% de las acciones de Alpine F1 Team que actualmente están en manos del fondo Otro Capital.

El asesor ejecutivo del equipo francés fue claro durante la conferencia oficial de la FIA y explicó que las tratativas no son con personas puntuales sino directamente con la compañía alemana. “Lo que digo es que sé que se trata de una negociación con Mercedes, no con Toto, sino con Mercedes”, aseguró el dirigente italiano, generando un fuerte impacto en el paddock del Circuito Internacional de Shanghái.

La participación en venta pertenece a Otro Capital, el grupo empresarial que cuenta entre sus inversores con los actores Ryan Reynolds y Michael B. Jordan. Según explicó Briatore, las conversaciones se desarrollan directamente con ese fondo y no involucran institucionalmente a Alpine.

De acuerdo con el portal especializado The Race, una eventual compra le daría a Mercedes mayor presencia estratégica en uno de sus equipos clientes, ya que desde 2026 Alpine utiliza motores Mercedes. Sin embargo, el acuerdo sería principalmente financiero y no convertiría al equipo de Enstone en una escudería satélite, como ocurre con la relación entre Red Bull Racing y Racing Bulls.

La participación en venta está valuada entre 1.800 y 2.000 millones de euros, aunque cualquier operación deberá contar con la aprobación del Grupo Renault, propietario del 76% del equipo Alpine. Sobre la influencia que podría tener Mercedes en las decisiones internas si adquiere ese porcentaje, Briatore fue directo: “Normalmente, en una empresa, el 75% decide y el 25% es un mero espectador”.

Mientras las negociaciones empresariales dominan la conversación fuera de pista, la actividad deportiva continúa. En la clasificación para la Sprint, Pierre Gasly finalizó séptimo, mientras que el argentino Franco Colapinto quedó 16° tras sufrir problemas con su monoplaza.

La carrera Sprint se disputará el sábado 14 de marzo a las 00:00 (hora argentina), mientras que la clasificación para la carrera principal será a las 04:00. La competencia del domingo también comenzará a las 04:00, nuevamente en el trazado de Shanghái.