Alcaraz sigue imparable: mantiene su invicto en 2026 y avanza a semifinales en Indian Wells

El español derrotó en sets corridos a Cameron Norrie y extendió su gran comienzo de temporada. Ahora enfrentará a Daniil Medvedev por un lugar en la final.

Hoy 11:30

Carlos Alcaraz continúa mostrando un nivel sobresaliente en el circuito y volvió a dar una muestra de autoridad en el Indian Wells Masters. El español superó por 6-3 y 6-4 al británico Cameron Norrie en 1 hora y 33 minutos y se metió, por quinta vez consecutiva, en las semifinales del torneo californiano.

Con este triunfo, el número uno del mundo mantiene un impresionante inicio de temporada con récord de 16-0 en 2026, año en el que ya levantó dos títulos importantes: el Australian Open y el Qatar Open disputado en Doha.

En el desierto californiano, Alcaraz volvió a demostrar su jerarquía frente a un rival que históricamente suele complicarlo. En el primer set, el español golpeó primero con un quiebre para ponerse 4-2 y, pese a ceder momentáneamente su servicio, recuperó rápidamente el control para cerrar el parcial 6-3 en apenas media hora de juego.

El segundo set comenzó con una reacción del británico, que llegó a adelantarse 2-0, pero Alcaraz volvió a imponer su tenis. Recuperó el break, dominó los intercambios desde el fondo de la cancha y terminó sellando la victoria 6-4, apoyado en una gran efectividad al resto que le permitió concretar cuatro quiebres en el partido.

Ahora, el español tendrá un nuevo desafío de alto nivel en semifinales frente al ruso Daniil Medvedev, con quien ya protagonizó varios duelos importantes en el circuito, incluida una final en Indian Wells que terminó en manos del tenista murciano.