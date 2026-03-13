Jenna Ortega y Taylor Russell protagonizarán el remake de “Mujer soltera busca”

El clásico thriller psicológico de los años noventa tendrá una nueva versión producida por Sony. El guion estará a cargo de Sarah DeLappe, conocida por su trabajo en “Bodies Bodies Bodies”.

Hoy 11:35

El estudio Sony Pictures, a través de su sello 3000 Pictures, dio luz verde al desarrollo de una nueva versión de Single White Female, el thriller psicológico conocido en español como Mujer soltera busca, estrenado en 1992.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La nueva adaptación estará protagonizada por Jenna Ortega y Taylor Russell, quienes además participarán como productoras del proyecto junto a Stacey Sher y Marisa Paiva.

El guion de esta reimaginación estará a cargo de Sarah DeLappe, escritora responsable del libreto de la película Bodies Bodies Bodies.

Taylor Russell

La historia se basa en la novela SWF Seeks Same, publicada en 1990 por el escritor John Lutz. El relato sigue a una joven que publica un anuncio para encontrar compañera de departamento, pero tras la llegada de la nueva inquilina comienzan a suceder situaciones inquietantes que derivan en una escalada de acoso psicológico y suplantación de identidad.

La primera adaptación cinematográfica, dirigida por Barbet Schroeder y escrita por Don Roos, se convirtió en uno de los éxitos sorpresa de la década de 1990. Aquella versión estuvo protagonizada por Bridget Fonda y Jennifer Jason Leigh, cuya interpretación fue ampliamente destacada por la crítica.

Por el momento, el proyecto se encuentra en etapa de desarrollo, mientras el estudio avanza en la preproducción de esta nueva versión del recordado thriller.

Jenna Ortega