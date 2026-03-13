El pan aumentará entre un 10% y un 20% y el kilo se ubicaría alrededor de los $3 mil

Desde el gremio de panaderos señalaron que el ajuste responde al incremento acumulado en tarifas, insumos y salarios.

Hoy 12:03

El secretario del gremio de Industriales Panaderos, Hernán Camacho, confirmó que el precio del pan registrará un aumento de entre el 10% y el 20% en las próximas horas, como consecuencia de la suba sostenida de costos que enfrenta el sector.

Según explicó, las panaderías vienen absorbiendo incrementos desde hace varios meses sin trasladarlos al mostrador, pero la acumulación de aumentos terminó generando la necesidad de actualizar los precios. Entre los factores que influyen mencionó las tarifas eléctricas, el encarecimiento de insumos como harinas y margarinas, el impacto del combustible y, principalmente, la suba de los salarios.

Con este ajuste, el kilo de pan pasaría a ubicarse alrededor de los $3.000, aunque el valor puede variar entre $2.800 y $3.500 según la zona y la calidad de cada panadería. Camacho aclaró que el incremento no implica una mejora en la rentabilidad, sino que busca cubrir gastos básicos del funcionamiento del negocio.

El dirigente también describió un escenario económico complejo para el rubro, donde muchas panaderías se sostienen realizando reparaciones y ajustes permanentes para reducir costos. Aun así, sostuvo que los productos del sector siguen siendo relativamente accesibles en comparación con otras provincias y mantienen demanda entre los consumidores.

En cuanto a la actividad reciente, señaló que enero y febrero fueron meses de baja venta, en parte por las altas temperaturas y la menor circulación de personas. No obstante, el sector espera una recuperación durante marzo con el inicio del ciclo lectivo y el aumento del movimiento comercial cotidiano.