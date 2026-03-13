Chubut: padre se peleó a trompadas con maestras por las notas de su hija

El violento episodio ocurrió en la Escuela N° 723 de Comodoro Rivadavia. La Justicia le dictó una orden de restricción.

Hoy 11:56

El nuevo ciclo lectivo en Chubut empezó con una tensa e inesperada situación en la Escuela N° 723 “Puerto Argentino”, en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Todo se desencadenó abruptamente cuando una mujer se acercó al establecimiento para reclamar por las notas de su hija.

La conversación fue subiendo de tono hasta que desató una fuerte discusión. Sin embargo, todo se terminó de descontrolar cuando la madre salió del colegio.

Fue entonces cuando se cruzó con un alumno de 15 años y, sin que existiera un conflicto previo entre ellos, lo agredió físicamente.

El adolescente reaccionó como pudo: corrió hacia el interior del colegio buscando refugio.

“Esto fue percibido por una docente y una directiva, que intervinieron para protegerlo. En ese momento, al ponerse entre la víctima y la agresora, recibieron varios golpes de puño por parte de esta persona”, explicó el jefe policial Cristian Mulero, en diálogo con el diario ADNSur.

Lejos de calmarse, la mujer lanzó amenazas contra todo el personal antes de retirarse del lugar.

La Policía logró identificarla rápidamente y dio intervención al Ministerio Público Fiscal.

Además, el Servicio de Protección de Menores dispuso una orden de restricción que le prohíbe a la agresora acercarse al colegio, a los directivos, a los docentes y al adolescente involucrado.

La medida busca garantizar la seguridad de toda la comunidad educativa mientras avanza la investigación.

“Presumimos que, ofuscada por la discusión por las notas de su hija, en forma de descargo se encontró con este joven y se la agarró con él”, especuló Mulero sobre la violenta reacción de la mujer.

La investigación sigue abierta y en las próximas horas la Justicia tendrá que determinar las responsabilidades y eventuales sanciones para la agresora.