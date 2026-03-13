La Secretaría de Obras Públicas continúa con trabajos de desagüe en el barrio San Javier

El objetivo de estas tareas es mejorar el drenaje del agua acumulada y facilitar un escurrimiento más rápido y eficiente, con el fin de reducir los inconvenientes que pueden generarse en calles y viviendas cercanas durante los períodos de lluvias.

Hoy 13:21

La Municipalidad de La Banda, a través de la Secretaría de Obras Públicas, continúa llevando adelante importantes trabajos en el barrio San Javier, con el objetivo de optimizar el sistema de desagüe y facilitar el escurrimiento del agua en el sector.

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Estas tareas se desarrollan mediante el trabajo del equipo municipal que realizó intervenciones destinadas a optimizar la infraestructura existente y prevenir anegamientos, especialmente ante las intensas lluvias registradas en los últimos días.

El objetivo principal de estas acciones es mejorar el drenaje del agua acumulada, permitiendo un escurrimiento más rápido y eficiente, lo que contribuye a reducir los inconvenientes que pueden generarse en las calles y viviendas cercanas durante períodos de precipitaciones.

De esta manera, desde la gestión del intendente Ing. Roger E. Nediani se continúa trabajando de manera permanente para fortalecer la infraestructura urbana y dar respuestas a las necesidades de los vecinos bandeños.