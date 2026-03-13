La formación de Boca que planea Úbeda para visitar a Unión el domingo

El cuestionado DT diagrama el once que visitará al Tatengue por la fecha 11 del Torneo Apertura.

Hoy 20:25

Tras los cuestionamientos recibidos luego del empate ante San Lorenzo, el entrenador de Boca Juniors, Claudio Úbeda, analiza mantener su postura y repetir el equipo por tercer partido consecutivo frente a Unión de Santa Fe, este domingo.

El DT considera que, más allá del resultado, el rendimiento dejó más aspectos positivos que negativos, por lo que apuesta a sostener la confianza en los mismos futbolistas.

Puertas adentro del cuerpo técnico entienden que Boca mostró un buen funcionamiento durante varios pasajes del clásico y que los once titulares respondieron a la idea de juego.

De hecho, Úbeda explicó tras el partido que decidió no realizar modificaciones, salvo el ingreso de Iker Zufiaurre por Ádam Bareiro sobre el final, porque consideraba que el equipo sostenía bien el desarrollo del encuentro.

Esa lectura refuerza la idea de darle continuidad a la formación que también venía de la goleada ante Lanús.

La defensa, el principal foco de atención

Más allá de la intención de repetir el once, el bloque defensivo dejó algunas dudas y es uno de los aspectos que el cuerpo técnico sigue de cerca.

El lateral derecho aparece como el puesto más sensible. En ese sector, Marcelo Weigandt podría perder su lugar si el DT decide hacer un ajuste puntual.

El principal candidato a ingresar es Juan Barinaga, quien ya se recuperó de su lesión y vuelve a estar disponible para pelear por un lugar en el equipo.

La probable formación de Boca

El equipo que se perfila para visitar a Unión estaría integrado por: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt o Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Ádam Bareiro.

Últimas pruebas antes del viaje

Mientras Úbeda intenta sostener una base competitiva, también mantiene abierta la posibilidad de realizar algún ajuste para mejorar la solidez defensiva, un aspecto que todavía no termina de consolidarse en este 2026.