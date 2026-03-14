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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 24º
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Policiales

Allanamientos por robos: detienen a un sospechoso y secuestran herramientas y dinero

El operativo incluyó cuatro procedimientos simultáneos en los barrios Almirante Brown e Islas Malvinas Ampliación. Un hombre de 27 años quedó detenido y la Policía incautó diversos elementos.

Hoy 10:59
allanamiento secuestro

Un importante despliegue policial se realizó durante la madrugada de este viernes en distintos sectores de la ciudad de Santiago del Estero, en el marco de una investigación por robo simple que derivó en allanamientos simultáneos, la detención de un sospechoso y el secuestro de numerosos elementos vinculados a la causa.

El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Comisaría Comunitaria N.º 7, quienes actuaron en cumplimiento de un oficio judicial en el marco de un legajo fiscal iniciado tras la denuncia de un vecino por un hecho delictivo.

Las medidas fueron dispuestas por el fiscal Ángel Belloumini y autorizadas por la jueza de Control y Garantías con competencia penal juvenil, Erika Casagrande.

Cuatro allanamientos simultáneos

Durante la intervención policial se concretaron cuatro allanamientos en viviendas ubicadas en los barrios Almirante Brown y Islas Malvinas Ampliación. Como resultado del operativo, los uniformados lograron detener a Álvaro Emanuel Sequeira, de 27 años, quien quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

En los distintos domicilios inspeccionados, los efectivos procedieron al secuestro de dinero en efectivo, herramientas y diversos elementos de trabajo que serían de interés para la causa. Entre los objetos incautados se encuentran martillos, destornilladores, pinzas, corta fierros, espátulas, llaves, una cinta métrica y un taladro.

Fuentes policiales indicaron además que otro de los sospechosos mencionados en la investigación, identificado como Marcelo Fabián Giménez, ya se encontraba aprehendido en la Comisaría Comunitaria N.º 11 por una causa de robo.

Durante uno de los allanamientos también se encontraron numerosos objetos cuya procedencia no pudo ser justificada por los moradores del lugar. Ante esta situación, los bienes fueron secuestrados de manera preventiva, ya que coincidirían con elementos denunciados en otros hechos delictivos investigados por la dependencia policial.

El operativo se desarrolló sin incidentes ni personas lesionadas. La investigación continúa mientras los peritos analizan los elementos secuestrados para determinar su posible vinculación con los robos denunciados.

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