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SANTIAGO DEL ESTERO | 14 MAR 2026 | 0º
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El Comité de Emergencias trabaja arduamente para asistir a vecinos del Barrio Salta Prolongación

Las autoridades montaron un intenso operativo de asistencia a las familias afectadas por la creciente del Río Dulce.

Hoy 15:18
Roger Nediani

El Comité de Emergencia Municipal trabajó arduamente durante la mañana del sábado en el barrio Salta Prolongación brindando asistencia social a los vecinos damnificados y con maquinarias con el fin de garantizar el escurrimiento de los sectores que se encuentran anegados.

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Bajo la coordinación del intendente Ing. Roger Nediani las diferentes áreas del municipio se movilizaron para reforzar las tareas de contención a los vecinos del sector que se vieron afectados con la inundación de sus terrenos y casas.

Es así que las maquinarias de Obras Públicas se abocaron a trabajar en la ribera del Río Dulce para tapar un desagüe por el cual estaba ingresando el cauce del río, impidiendo el desagote de las calles anegadas.

Asimismo, el personal de Salud brindó asistencia y traslado de adultos mayores, al igual que los integrantes de Alerta Banda quienes colaboraron con los traslados de numerosos vecinos; quienes dejaron sus viviendas con algunos de sus bienes para poder salvaguardarse.

Por su parte, desde Nutrición Comunitaria y Desarrollo Social se entregaron botellas de agua y se tomaron los pedidos de asistencia de los vecinos que determinaron quedarse en sus domicilios.

Cabe destacar que estás acciones tuvieron la colaboración de Defensa Civil de la Provincia y personal policial, cómo también el apoyo de numerosos vecinos que colaboraron de manera solidaria y de una iglesia evangélica que abrió sus puertas para recibir a las personas que debieron ser evacuadas.

Al respecto, el secretario de Obras Públicas, Cristian Alzamora, señaló: "Estamos trabajando arduamente con el monitoreo de la costanera del lado de nuestra ciudad, para determinar la ubicación de las bocas de los desagües y taparlas para evitar que siga ingresando el agua del río y se continúen inundando las calles y los domicilios. En este sentido, pedimos a los vecinos que tengan paciencia, estos trabajos los vamos a continuar realizando durante todo el día de hoy, mañana y hasta que tengamos una solución definitiva".

TEMAS Crecida del Río Dulce

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