¿Freno para el proyecto de ampliación de La Bombonera? Vecinos salieron a desmentir a la dirigencia de Boca

Rubén Lopresti, representante de los frentistas, asegura que existe consenso total para vender y acusa al club de falsear información sobre el estado de las propiedades.

Hoy 15:57

El conflicto por la ampliación del estadio de Boca Juniors sumó un nuevo capítulo luego de que el representante de los vecinos frentistas de La Bombonera, Rubén Lopresti, desmintiera las versiones oficiales del club sobre supuestas trabas para adquirir las propiedades necesarias.

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Según el vocero, existe un “consenso total” entre los propietarios de los 23 lotes ubicados sobre la calle Iberlucea para avanzar con la venta, lo que contradice los argumentos de la institución sobre impedimentos legales o conflictos de titularidad.

Los vecinos aseguran que pueden vender

En declaraciones a Radio Rivadavia, Lopresti fue contundente: “Yo la verdad que desmiento categóricamente esto que acabo de escuchar”, y aclaró que la declaración patrimonial de algunas viviendas no impide su comercialización.

“Eso lo pone la Legislatura porteña, pero también hay una ley que dice que, por más que esté declarada patrimonio, el titular la puede vender”, explicó.

El proyecto y la falta de diálogo

El representante sostuvo además que para concretar el denominado proyecto de ampliación —conocido como “Proyecto Esloveno”— es necesaria la compra de 67 unidades funcionales y aseguró que los vecinos mantienen desde hace años su predisposición para negociar.

En ese sentido, también cuestionó la relación con la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme, actual presidente del club.

“Jamás cruzaron la vereda para poder hablar con los vecinos, jamás vinieron a tomar mate”, afirmó, al tiempo que denunció una falta de diálogo genuino.

Reclamos por las propuestas económicas

Por último, Lopresti manifestó el malestar de los vecinos por lo que consideran propuestas insuficientes y cuestionó los relevamientos realizados por la institución.

“Nos están utilizando gratuitamente”, concluyó, al tiempo que remarcó que los propietarios siguen dispuestos a vender, aunque todavía no recibieron una oferta formal que satisfaga sus pretensiones.

La situación suma tensión a un tema clave para el futuro de Boca, que continúa buscando alternativas para poder concretar la ampliación de su histórico estadio.