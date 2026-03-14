Un turista falleció tras caer al vacío desde un apart hotel en Comodoro Rivadavia

El hombre de 69 años estaba de paso junto a su esposa y su hija cuando ocurrió el accidente este sábado por la mañana.

Hoy 20:02

Una jornada que transcurría tranquila en el corazón de Comodoro Rivadavia, ciudad de la provincia de Chubut, terminó en tragedia cuando un hombre de 69 años, oriundo de Río Gallegos, falleció tras caerse desde el cuarto piso del Apart Hotel ubicado en 9 de Julio al 800.

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El accidente, registrado poco después de las 9:40 de la mañana de este sábado, conmocionó tanto a los huéspedes del lugar como al personal que se encontraba en servicio.

La víctima, identificada como Plinio Marcos Tabacco, se encontraba allí junto a su esposa e hija, quienes acompañaban su viaje por la ciudad, de acuerdo con la información de ADN Sur.

Al acudir rápidamente ante el llamado de alerta, agentes de la Comisaría Seccional Primera se encontraron con el cuerpo sin vida, en el sector central del edificio, tras una caída por la escalera interna tipo caracol que conecta los diferentes niveles del hotel.

La investigación quedó en manos del personal de la División Policía Científica y de la División Policía de Investigaciones (DPI), quienes acudieron bajo la coordinación del Oficial Ayudante Mayoría y la subcomisario Daniela Millatruz.

De inmediato, los especialistas recopilaron pruebas en la escena, descargaron y analizaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, acción supervisada directamente por el Fiscal General, Julio Argentino Puentes, y la fiscal Rivas, del Ministerio Público Fiscal (MPF), indicó El Comodorense.

El informe policial indicó que la muerte fue accidental y no detectó ningún indicio de delito. Tanto la esposa como la hija de Tabacco permanecían en el mismo establecimiento en el momento del hecho.

Por orden de la fiscalía, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde en las próximas horas se realizará la autopsia correspondiente. El certificado de defunción, una vez expedido, permitirá a la familia llevar adelante los trámites para la repatriación a Río Gallegos. Durante el procedimiento, intervino la Oficial Inspector Sheila Cayupil, quien labró las actuaciones de rigor.