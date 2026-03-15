El enojo de Thiago Medina tras las declaraciones íntimas de Daniela Celis: “Estamos mal”

El ex Gran Hermano se manifestó a través de las redes luego de que la influencer se refirió a sus encuentros sexuales. El pedido de disculpas de Pestañela

Hoy 18:41

Unas declaraciones de Daniela Celis sobre su intimidad con Thiago Medina se vieron amplificadas en las redes sociales. Aunque ambos ya no mantienen una relación sentimental, siguen compartiendo el mismo hogar por el cuidado de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Todo se dio cuando la ex Gran Hermano habló del sexo con su expareja. Él terminó realizando un descargo público expresando su molestia y ella, realizó un particular pedido.

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En una reciente entrevista transmitida en el streaming de Martín Cirio, Pestañela sorprendió con comentarios sobre su expareja. En tono distendido y entre risas, explicó: “Amo la pi…, no podría vivir sin una. Me pasó que encontré una muy buena, me enamoré de esa buena, tuve dos hijas con esa buena y me cuesta soltar. ¿Dónde encuentro una mejor si ya tengo una buena?”. Para muchos usuarios en redes, las declaraciones funcionaron como un elogio público al ex GH. Sin embargo, la perspectiva de Thiago Medina fue diferente.

El joven, reconocido por su paso por Gran Hermano, reality en donde conoció a la influencer, decidió grabar un mensaje dirigido a sus seguidores. Mientras cocinaba en la casa que aún comparte con Celis y sus hijas, expresó su malestar acerca de la exposición de su intimidad, cuestionando el doble estándar social ante este tipo de situaciones.

Thiago planteó: “Si una mujer habla de la pi… está todo bien, pero si un hombre habla de la con… es un pervertido o un desubicado. La mujer puede hablar tranquilamente y todos se callan. Me parece que estamos mal ahí”. Con estas palabras, abrió un debate sobre las diferencias en la percepción pública según el género de quien se expresa.

Para quienes se preguntan qué ocurrió entre Thiago Medina y Daniela Celis, la situación se originó tras un comentario de Celis sobre su vida íntima en una entrevista. La viralización de sus palabras generó malestar en Medina, quien respondió públicamente señalando lo que considera una desigualdad en el tratamiento social de estos temas.

El joven de González Catán invitó a sus seguidores a sumarse a la discusión y compartir sus opiniones: “¿Ustedes qué piensan? Dejen su mensaje ahí que los voy a estar leyendo”, propuso en su mensaje.

La controversia se suma a un contexto donde ambos protagonistas buscan mantener una convivencia cordial por el bienestar de sus hijas, en medio de la exposición mediática y las repercusiones de sus declaraciones públicas.