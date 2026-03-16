Milei se muestra con Adorni en Córdoba tras la polémica por el viaje con su esposa

El Presidente participará de un evento en la Bolsa de Comercio provincial junto al jefe de Gabinete, quien quedó en el centro de las críticas tras incluir a su esposa en un viaje oficial.

Hoy 07:30

El presidente Javier Milei retomará este lunes su agenda en el país tras regresar de España y viajará a Córdoba para participar de un evento en la Bolsa de Comercio provincial, donde estará acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

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El mandatario arribó al país ayer luego de su visita a Madrid, donde participó del Madrid Economic Forum 2026 y mantuvo reuniones con dirigentes políticos y referentes de la derecha internacional.

La actividad en Córdoba incluirá también exposiciones de Manuel Tagle, presidente de la Bolsa de Comercio de Córdoba, y del economista Guido Sandleris, titular de la Fundación Ecosur y expresidente del Banco Central.

La presencia de Adorni marcará su reaparición pública en el país tras la polémica generada por la inclusión de su esposa en el viaje oficial a Estados Unidos y el vuelo a Punta del Este, situación que lo colocó en el centro de críticas en las últimas horas.

La última visita de Milei a la provincia mediterránea fue durante el denominado “Tour de la Gratitud”, cuando junto a Karina Milei encabezó una recorrida de La Libertad Avanza para agradecer el respaldo electoral obtenido en las elecciones legislativas de 2025 y fortalecer la estructura partidaria en el interior del país.

En medio de la controversia, Adorni aseguró que el viaje de su esposa en la comitiva presidencial no constituyó un delito, aunque admitió que fue un error.

“El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto”, afirmó el jefe de Gabinete en declaraciones televisivas, al deslizar que las imágenes del viaje a Punta del Este pudieron haberse filtrado desde dentro del propio Gobierno.