Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAR 2026 | 27º
X
Locales

Añatuya se enfrenta a un inicio lluvioso: pronóstico inestable para hoy Lunes 16 de marzo de 2026

Hoy, Añatuya experimenta una jornada marcada por la lluvia moderada y un pronóstico que trae más inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21.7 °C y 36.4 °C.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy se presenta con una lluvia moderada a intervalos, lo que ha llevado a muchos residentes a prepararse para una jornada húmeda y fresca. La temperatura actual se sitúa en 21.7 °C, con una sensación térmica similar, lo que genera un ambiente algo cálido y pegajoso debido a la alta humedad del 77%. Para el día de hoy, se pronostica que las temperaturas alcancen un máximo de 36.4 °C, lo que podría generar un notable contraste con las condiciones actuales. La combinación de lluvia moderada y temperaturas tan elevadas podría resultar en un clima inestable y cambiante a lo largo de la jornada. El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 11.9 km/h, lo que podría influir en la distribución de las precipitaciones en la región. Esta situación climática es típica de esta época del año, donde las lluvias son frecuentes y las temperaturas pueden variar significativamente en cortos períodos de tiempo. Para mañana, se anticipan fuertes lluvias con una temperatura mínima de 18.4 °C y una máxima de 24.6 °C, lo que indicará un descenso en las temperaturas y un incremento en la actividad pluvial. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas severas y mantenerse informados sobre las actualizaciones del tiempo. Finalmente, el pronóstico del tiempo para el miércoles muestra un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán desde los 16.5 °C hasta los 25.4 °C. Esto sugiere que aunque la lluvia dará paso a un clima menos inestable, las temperaturas seguirán siendo más frescas en comparación con los días anteriores.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Clodomira: acuchilló siete veces a su ex cuando fue a buscar a su hijo de un año
  2. 2. Violento choque entre un colectivo y una motocicleta dejó un herido en La Banda
  3. 3. El COE informó que el embalse en Termas sigue bajando, pero la situación del Río Dulce aún es grave
  4. 4. Menstruación y vida cotidiana: cómo influye el ciclo en el ánimo y las actividades diarias
  5. 5. El tiempo para este lunes 16 de marzo en Santiago del Estero: jornada calurosa y con probabilidad de lluvias por la noche
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT