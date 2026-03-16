Añatuya se enfrenta a un inicio lluvioso: pronóstico inestable para hoy Lunes 16 de marzo de 2026

Hoy, Añatuya experimenta una jornada marcada por la lluvia moderada y un pronóstico que trae más inestabilidad. Las temperaturas oscilarán entre los 21.7 °C y 36.4 °C.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya hoy se presenta con una lluvia moderada a intervalos, lo que ha llevado a muchos residentes a prepararse para una jornada húmeda y fresca. La temperatura actual se sitúa en 21.7 °C, con una sensación térmica similar, lo que genera un ambiente algo cálido y pegajoso debido a la alta humedad del 77%. Para el día de hoy, se pronostica que las temperaturas alcancen un máximo de 36.4 °C, lo que podría generar un notable contraste con las condiciones actuales. La combinación de lluvia moderada y temperaturas tan elevadas podría resultar en un clima inestable y cambiante a lo largo de la jornada. El viento sopla desde el noreste a una velocidad de 11.9 km/h, lo que podría influir en la distribución de las precipitaciones en la región. Esta situación climática es típica de esta época del año, donde las lluvias son frecuentes y las temperaturas pueden variar significativamente en cortos períodos de tiempo. Para mañana, se anticipan fuertes lluvias con una temperatura mínima de 18.4 °C y una máxima de 24.6 °C, lo que indicará un descenso en las temperaturas y un incremento en la actividad pluvial. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas severas y mantenerse informados sobre las actualizaciones del tiempo. Finalmente, el pronóstico del tiempo para el miércoles muestra un cielo parcialmente nublado, con temperaturas que irán desde los 16.5 °C hasta los 25.4 °C. Esto sugiere que aunque la lluvia dará paso a un clima menos inestable, las temperaturas seguirán siendo más frescas en comparación con los días anteriores.