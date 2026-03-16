"Argentina es demasiado frágil para permitirse las internas del gobierno"

Así lo consideró en su columna de este lunes para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados, a propósito de las disputas dentro del oficialismo con la figura de Manuel Adorni como eje central.

Hoy 08:23

El licenciado Osvaldo Granados analizó este lunes la situación política dentro del oficialismo y cuestionó las disputas internas que, según sostuvo, afectan el funcionamiento del Gobierno en un contexto económico y social delicado para el país.

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Durante su columna en Radio Panorama, el analista señaló que en los últimos días cuestiones judiciales y de ética pasaron a ocupar el centro de la escena pública, lo que, a su entender, dejó en segundo plano el debate económico.

“Se filtraron asuntos judiciales y de ética que taparon un poco la parte económica. Podemos hablar del rol del Estado, de quienes ganan y quienes pierden porque hay un estudio de tres consultoras que te dice que el país bajó 20% los costos, al igual que los bancos que achican los costos. Estamos en un esquema totalmente diferente”, expresó.

Granados también se refirió al episodio que involucró al jefe de Gabinete Manuel Adorni, al considerar que su difusión responde a tensiones internas dentro del oficialismo.

“El gobierno hasta hace dos meses hacía lo que quería, pero lo que pasó con Manuel Adorni, se filtró el video desde adentro, porque hay dos bandos, para hundirlo y castigar a Karina, que es quien lo banca”, sostuvo.

En ese sentido, el analista cuestionó que las disputas internas se mantengan en un momento en el que, según indicó, el país atraviesa un proceso de cambios profundos.

“Con todo lo que falta hacer en Argentina y todos los cambios que hay que hacer, buscando ser un país normal, es deprimente ver un gobierno que se pega un tiro en el pie”, afirmó.

Finalmente, Granados señaló que la disputa política dentro del oficialismo no es nueva y mencionó las diferencias entre distintos sectores del espacio.

“La disputa es vieja, de un lado está Santiago Caputo y del otro Karina Milei; y el presidente está haciendo equilibrio entre los dos. Argentina es demasiado frágil para permitirse las internas y eso me tiene harto. Solo se ponen de acuerdo para hacer algún negocio, pero en el afán de seguir teniendo poder, no gobiernan Argentina”, concluyó.