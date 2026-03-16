Cómo mantenerse sano: los 9 hábitos que recomienda Harvard

Pequeños cambios diarios pueden marcar la diferencia en tu bienestar físico y mental.

Hoy 09:55

Los hábitos son todas las conductas que repetimos de forma regular en nuestra rutina diaria y tener buenos hábitos es la base que necesitamos para tener una vida sana.

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Entre los más conocidos se encuentran hacer actividad física regularmente, tener una dieta saludable, pasar tiempo al aire libre y cuidar de nuestro bienestar emocional.

Estos hábitos debemos incorporarlos a nuestra vida diaria y la mejor forma de incorporar un hábito en nuestro estilo de vida es poner recordatorios para realizar la actividad que queremos.

Nuestros hábitos se pueden clasificar en cinco categorías diferentes:

Físicos: estos son todos los que se relacionan de forma directa con el cuerpo, como la higiene personal.

estos son todos los que se relacionan de forma directa con el cuerpo, como la higiene personal. Afectivos: se trata de los están relacionados a cómo interactuamos con nuestro entorno y a nuestras relaciones sociales.

se trata de los están relacionados a cómo interactuamos con nuestro entorno y a nuestras relaciones sociales. Sociales: estos son intrínsecos de las culturas, sociedades y grupos en los que nos encontramos inmersos.

estos son intrínsecos de las culturas, sociedades y grupos en los que nos encontramos inmersos. Morales: determinan lo que se piensa que es correcto y la forma en la que puede llegar a considerarse una buena persona.

determinan lo que se piensa que es correcto y la forma en la que puede llegar a considerarse una buena persona. Intelectuales: se refieren a todas las actividades relacionadas con el aumento del intelecto y el entendimiento.

Según la Universidad de Harvard, hay hábitos que debemos llevar a cabo para tener una vida saludable y son los siguientes: