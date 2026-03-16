Cómo evitar que el estrés diario desgaste la relación de pareja

La rutina y la presión cotidiana pueden generar conflictos; algunos consejos prácticos ayudan a mantener la armonía.

Hoy 10:07

La vida rutinaria que llevamos hoy en día con múltiples tareas y responsabilidades provoca un aumento del estrés, lo cual puede afectar nuestras relaciones, sobre todo si estamos en pareja. Pero hay una forma de luchar contra todo ello manteniendo al mismo tiempo un cierto espíritu de vacaciones.

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Primero hay que tomar conciencia de que el estrés está ahí y puede estar afectando a uno o a los dos miembros de la pareja. “Todos pasamos por momentos de estrés, pero lo importante es tener una estrategia para manejarlo”, destaca el psicólogo español especializado en vínculos Sebastián Girona, quien además recuerda que el estrés es una tensión generada por el exceso de trabajo o responsabilidades, por lo que debemos equilibrarlo con actividades placenteras.

Además de afectarnos y mucho como individuos, el estrés puede ser el gran enemigo de nuestra relación de pareja porque, cuando estamos estresados, nuestros rasgos de personalidad negativos se ven exacerbados y aquellos aspectos de nuestra personalidad que no le gustan mucho a nuestra pareja, y que normalmente puede tolerar, estarán amplificados y esto tendrá un impacto directo en la relación, confirma Girona.

Para empezar a enfrentar al estrés, Girona sugiere organizarse. Por ejemplo, advierte que muchas veces nuestros objetivos están relacionados con el trabajo o las responsabilidades, por eso, recuerda que es importante también establecer metas personales relacionadas con el disfrute y el autocuidado.

Hábitos vacacionales contra el estrés

El especialista dijo que todo lo que aporte placer y disfrute ayudará a equilibrar lo que nos está afectando porque una mente estresada carece de placer, por lo tanto, cualquier actividad que añada disfrute será clave para balancear la ecuación. Entre las sugerencias que enumera, se destacan salir en pareja y practicar deporte con regularidad, ya que ambas tienen un impacto muy positivo.

Ponerse en modo vacaciones podría ser también una forma de luchar contra el estrés. Cualquiera puede imaginar esa felicidad de cuando la mayor responsabilidad es conseguir plantar la sombrilla en una playa. Sin embargo, Girona indica que las vacaciones son valiosas precisamente porque no son permanentes, ya que, si lo fueran, ese placer podría desvanecerse, por lo cual señala que lo ideal sería encontrar pequeños momentos de relajación y placer entre semana, no solo durante el fin de semana, para equilibrar la vida y mantenernos motivados.

El psicólogo recomienda rescatar rutinas de nuestras vacaciones para aplicarlas en la vida diaria. Por ejemplo, quedar para tomar un helado y regresar caminando a casa o detenerse a mirar la luna en pareja, con eso ayudaremos a equilibrar la balanza y que no todo se trate de responsabilidades y compromisos, sino que haya disfrute en cualquier momento, sea un martes o un miércoles, explica.