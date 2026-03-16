Punch y su peluche ya tienen versión comestible: la milanesa viral

El video que mezcla ternura y gastronomía se volvió tendencia en redes sociales.

Hoy 10:28

El impacto de las imágenes virales de un mono huérfano abrazando a su peluche llevó a un restaurante de Buenos Aires a rendir homenaje a la emotiva historia.

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En “El Antojo”, el cocinero Cristian Franco creó una milanesa especial inspirada en Punch, el pequeño mono del Zoológico de Ishikawa que conmovió a miles de personas en redes sociales.

La milanesa muestra la silueta de Punch junto a su peluche, elaborada con carne y el empanado tradicional, pero intervenida para plasmar un detalle artístico. La pieza gastronómica resalta el gesto del animal aferrado al juguete, replicando la ternura que volvió célebre su imagen en Internet.

El cocinero Cristian Franco decidió convertir la historia de Punch en un plato tradicional argentino. Moldeó la milanesa como si fuera plastilina, cuidando la forma y los detalles que evocan al mono y su peluche.

Cristian contó que la idea surgió tras ver repetidamente las imágenes de Punch en redes sociales. “Me aparecía en las redes sociales y dije: ‘Tengo que hacer algo bonito’. La verdad que cuando vi cómo salió me impresionó mucho; esa milanesa me parece que la voy a encuadrar y guardarla”, expresó el cocinero en diálogo con @leanvallerino.

Milapunch

La imagen de la milanesa sumó interés al fenómeno global en torno a Punch, conectando la creatividad culinaria con gestos de sensibilidad.

Con este plato, el cocinero dejó testimonio de una historia que marcó su carrera y que, según dice, merece un lugar especial.