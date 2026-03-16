Detuvieron a un joven por agredir y amenazar de muerte a su madre en Las Termas

El acusado fue reducido por la policía tras un episodio de violencia intrafamiliar ocurrido en una vivienda del barrio Villa Balnearia. Al ser identificado, se comprobó que tenía un pedido de captura vigente por una causa judicial previa.

Hoy 12:13

Un grave hecho de violencia intrafamiliar se registró durante la noche del domingo en el barrio Villa Balnearia, en Las Termas de Río Hondo, donde un joven fue detenido tras agredir físicamente y amenazar de muerte a su madre, además de provocar destrozos en el interior de la vivienda familiar.

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El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría Comunitaria N°57, luego de un llamado de emergencia realizado por Ignacia Ramona Sosa, de 52 años, quien solicitó urgente presencia policial en su domicilio ubicado en calle Lomas de Zamora.

De acuerdo con la denuncia, minutos antes de la llegada de la policía, Esteban Daniel Ordóñez, de 23 años, quien reside en el mismo domicilio, llegó alterado y le manifestó a su madre que había empeñado sus zapatillas para comprar estupefacientes, solicitándole 30 mil pesos para recuperarlas.

Ante la negativa de la mujer, el joven reaccionó de forma violenta, provocando daños en distintos muebles de la vivienda.

La situación se agravó cuando, según el testimonio de la víctima, tomó a su madre del cuello con ambas manos intentando ahogarla y posteriormente la amenazó de muerte, generando una escena de extrema tensión dentro del hogar.

Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron desorden y daños en el interior del domicilio. En ese momento lograron ubicar al joven, quien continuaba alterado y realizando ademanes agresivos hacia el personal policial.

Ante esta situación, fue reducido e inmovilizado por los uniformados, procediéndose luego a su identificación como Esteban Daniel Ordóñez, de 23 años, domiciliado en el mismo lugar del hecho.

Tras consultar los sistemas policiales, se constató que el joven registraba un pedido de detención vigente dispuesto por el Juez de Control y Garantías, Dr. Silvio Salice, en el marco del legajo judicial N°532/2025 por lesiones calificadas por el vínculo, causa que cuenta con la intervención del fiscal Dr. Emanuel Sabater.

Ante esta situación, el fiscal de turno ordenó la inmediata detención del acusado, además de la realización de pericias correspondientes, acta de constatación y recepción formal de la denuncia penal por parte de la víctima.

El joven quedó alojado en sede policial y a disposición de la Justicia, imputado por violencia de género y amenazas, además de quedar incorporado al proceso judicial que ya pesaba en su contra.