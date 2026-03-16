Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 16 MAR 2026 | 29º
X
Mundo

El rey de España, Felipe VI, reconoció que hubo “mucho abuso” durante la conquista de América

El monarca habló durante una visita a una exposición sobre la mujer indígena mexicana. "Nuestro criterio de hoy no nos hace sentir orgullosos", admitió.

Hoy 13:09

El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que durante la conquista española de América hubo “mucho abuso”, aunque señaló que existía un “afán de protección” hacia los pueblos indígenas por parte de la Corona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El monarca hizo estas declaraciones durante una visita a una exposición dedicada a la mujer indígena mexicana en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. "Nuestro criterio de hoy, con nuestros valores, no nos hace sentir orgullosos, pero hay que cortarlos", admitió.

Entre las frases más polémicas, Felipe VI también aseguró que hubo "luchas morales y éticas en cuanto a cómo se ha ejercido el poder" en aquellos tiempos. Sin embargo, recordó que, por entonces, las directrices de los Reyes Católicos -en busca de protección de los pueblos- no se respetaron en la práctica. “La realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho, mucho abuso”, agregó.

TEMAS Rey Felipe VI de España

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Clodomira: acuchilló siete veces a su ex cuando fue a buscar a su hijo de un año
  2. 2. Otra vez el B° Sarmiento: gran despliegue de la policía Federal en operativo antidrogas
  3. 3. Violento choque entre un colectivo y una motocicleta dejó un herido en La Banda
  4. 4. El COE informó que el embalse en Termas sigue bajando, pero la situación del Río Dulce aún es grave
  5. 5. El tiempo para este lunes 16 de marzo en Santiago del Estero: jornada calurosa y con probabilidad de lluvias por la noche
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT