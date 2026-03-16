Norma Fuentes destacó que la Costanera fue clave para contener la histórica crecida del río Dulce

La intendente de la Capital aseguró durante un diálogo con Radio Panorama que las defensas funcionaron de manera efectiva frente al extraordinario caudal y remarcó el trabajo conjunto entre el municipio y el gobierno provincial.

Hoy 13:57

La intendente de la ciudad de Santiago del Estero, Norma Fuentes, aseguró que las obras de defensa y la Costanera del río Dulce cumplieron un rol fundamental para contener la crecida, luego de las intensas lluvias registradas esta semana y la fuerte erogación de agua desde el embalse.

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En diálogo con Radio Panorama, la jefa comunal explicó que la situación fue consecuencia de una combinación de fenómenos extraordinarios, entre ellos las copiosas precipitaciones registradas el martes —que superaron los 110 milímetros en pocas horas— y las lluvias en la cuenca alta del río, principalmente en la provincia de Tucumán.

A ello se sumó la erogación desde el Embalse Río Hondo, que llegó a alcanzar casi 1.800 metros cúbicos por segundo, un volumen considerado excepcional.

En ese contexto, Fuentes remarcó que la infraestructura de defensa construida sobre la ribera del río demostró su eficacia.

“La Costanera ha trabajado muy bien, funciona muy bien y da garantía de estabilidad”, sostuvo la intendente, al recordar que esta obra fue ejecutada por el gobierno provincial y complementada posteriormente con refuerzos y trabajos adicionales realizados por el municipio.

La funcionaria explicó que, sin estas defensas, la situación habría sido muy diferente para varios sectores de la ciudad, especialmente en zonas históricamente vulnerables a las crecidas.

“Si uno piensa qué hubiera pasado si no estaban todas esas líneas de defensa nuevas en el margen del río, otra hubiese sido la situación”, señaló.

Incluso recordó que, antes de la construcción de la Costanera, lluvias de mediana intensidad ya generaban problemas importantes en algunos barrios cercanos al río.

Una crecida considerada extraordinaria

Fuentes explicó que el volumen de agua registrado forma parte de un fenómeno hidrológico poco frecuente, que los especialistas consideran de recurrencia muy baja, es decir, eventos que pueden presentarse cada 200 o 300 años.

Además, indicó que el sistema de monitoreo permitió seguir en tiempo real la evolución del río, con información compartida entre organismos técnicos del municipio, la provincia y universidades.

“No hay nada que se produzca en la ciudad que no esté monitoreado”, remarcó, al tiempo que destacó la coordinación permanente con el gobierno provincial y la presencia del gobernador Elías Suárez en los sectores donde se realizaron tareas de bombeo.

Durante los momentos de mayor tensión por la crecida, el municipio desplegó más de 30 camiones y equipos especiales para realizar tareas de drenaje, extracción de agua y asistencia a los vecinos.

Uno de los puntos críticos fue el sector de La Católica, donde se instalaron sistemas de bombeo para evitar acumulaciones de agua en los desagües que desembocan en el río.

Actualmente, según explicó la intendente, el caudal comenzó a descender de manera gradual, aunque advirtió que el proceso es lento debido al enorme volumen de agua que todavía circula.

Por otra parte, Fuentes insistió en la importancia del compromiso ciudadano para evitar obstrucciones en los desagües, ya que durante los operativos se encontraron bolsas de basura, colchones, sillones y escombros dentro de los canales pluviales.

“Tenemos 57 kilómetros de canales que se limpian periódicamente, pero muchas veces aparecen residuos que generan problemas en el escurrimiento del agua”, explicó.

En ese sentido, pidió a los vecinos evitar arrojar residuos en la vía pública o en los desagües, ya que estas prácticas terminan agravando los efectos de las lluvias intensas.

Finalmente, la intendente destacó que las obras hidráulicas, el monitoreo técnico y el trabajo coordinado permitieron atravesar una situación compleja sin consecuencias mayores en la ciudad.

“Cuando se toman decisiones con racionalidad técnica y planificación, se pueden enfrentar este tipo de fenómenos extraordinarios”, concluyó.