CyAC invita a una charla sobre la economía argentina con el economista Hernán Letcher

El encuentro se realizará este jueves en el Centro Cultural del Bicentenario. La entrada será libre y gratuita.

Hoy 14:22

La fundación Conciencia y Acción Ciudadana (CyAC) invitó a toda la comunidad de Santiago del Estero a participar de la tercera charla del Ciclo de Conferencias, que abordará la situación económica del país en el contexto internacional.

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El encuentro, titulado “La economía argentina en el actual contexto global”, se realizará este jueves 19 de marzo, a las 20, en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB).

La disertación estará a cargo del economista Hernán Letcher, quien es contador público nacional, docente, investigador, director del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) y además se desempeña como periodista en distintos medios nacionales.

Durante la conferencia, el especialista realizará un análisis de la realidad económica del país, abordando temas vinculados a la evolución de la economía argentina, las variables macroeconómicas y el impacto del contexto global en el escenario nacional.

Desde la organización indicaron que el objetivo del ciclo de conferencias es generar espacios de reflexión y debate sobre temas de actualidad, con exposiciones de especialistas que permitan comprender distintos aspectos de la realidad política, social y económica.

Finalmente, recordaron que la actividad tendrá entrada libre y gratuita, por lo que convocaron especialmente a estudiantes, jóvenes y público en general a participar del encuentro.