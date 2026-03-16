La Escuela Técnica N°3 “Santiago Maradona” celebró 106 años de historia y formación técnica

La comunidad educativa conmemoró el aniversario de la institución fundada el 15 de marzo de 1920. Durante el acto, autoridades destacaron el legado de la escuela en la formación de técnicos y su aporte al desarrollo productivo del país.

Hoy 15:32

La Escuela Técnica N°3 “Santiago Maradona” celebró sus 106 años de vida institucional con un acto conmemorativo que reunió a autoridades, docentes, estudiantes y egresados de la comunidad educativa.

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La institución recordó así su fundación, ocurrida el 15 de marzo de 1920, fecha que marcó el inicio de una trayectoria dedicada a la formación técnica y al desarrollo de conocimientos vinculados al trabajo y la producción.

Durante el acto, el director de la escuela Prof. Gustavo Paz destacó el valor histórico de la institución y el camino recorrido a lo largo de más de un siglo. “Nuestras paredes respiran historia. Nos reunimos para celebrar un nuevo aniversario de nuestra querida escuela, y al mirar hacia atrás debemos detenernos en aquel lejano pero glorioso 15 de marzo de 1920”, expresó.

Director Técnica N°3

En su discurso, el directivo hizo referencia al contexto histórico en el que nació la escuela, en una Argentina que comenzaba a consolidar su desarrollo industrial. Señaló que en aquellos años el país empezaba a transformar sus materias primas y a impulsar la formación de técnicos capaces de acompañar ese crecimiento.

A lo largo de estos 106 años, la institución fue testigo de los cambios en la industria y en la educación técnica. Desde los primeros talleres manuales hasta la incorporación de nuevas tecnologías y herramientas de diseño y automatización, la escuela ha acompañado la evolución del conocimiento técnico sin perder sus valores fundacionales.

El director también destacó el rol de los docentes y maestros de taller, a quienes definió como “guardianes de una tradición de enseñanza basada en el esfuerzo, el trabajo bien hecho y la transmisión de conocimientos prácticos y éticos”.

Finalmente Paz, se dirigió a los estudiantes, recordándoles que forman parte de una historia construida por generaciones de egresados que aportaron su trabajo al desarrollo del país. En ese sentido, remarcó la importancia de la educación técnica para continuar formando profesionales capaces de contribuir al crecimiento productivo de la Argentina.

La jornada concluyó con reconocimientos, actividades institucionales y un momento de encuentro entre los distintos integrantes de la comunidad educativa, que celebraron más de un siglo de trayectoria de la histórica escuela técnica.