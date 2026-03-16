Audaz robo en Añatuya: se llevaron un freezer repleto de carne

Delincuentes cortaron el alambrado de una vivienda del barrio Obrero y huyeron con cortes de vaca, cerdo y cabrito valuados en más de $550.000.

Hoy 15:31

Un audaz robo generó indignación en el barrio Obrero de Añatuya, luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda y se llevaran una importante cantidad de carne que la propietaria tenía almacenada en un freezer.

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De acuerdo con fuentes policiales, el hecho se habría producido durante la madrugada, cuando los malvivientes aprovecharon la oscuridad para actuar sin ser advertidos. Para ingresar al inmueble, los sujetos cortaron el alambrado perimetral de la propiedad y se dirigieron directamente hacia el sector donde se encontraba el electrodoméstico.

Al levantarse por la mañana, la dueña de casa descubrió con sorpresa que el freezer había sido prácticamente vaciado. Tras revisar el lugar, constató el faltante de diversos cortes de carne vacuna, porcina y caprina que tenía guardados.

Según estimó la damnificada, la mercadería sustraída estaría valuada en alrededor de $550.000, lo que representa una significativa pérdida económica para el hogar.

Ante la situación, la mujer radicó la denuncia en la dependencia policial correspondiente, lo que dio inicio a una investigación para esclarecer lo sucedido.

En el caso interviene la fiscal Florencia Garzón, quien dispuso una serie de medidas investigativas. Efectivos policiales realizaron un relevamiento en el sector y comenzaron a analizar cámaras de seguridad de viviendas cercanas, además de tomar testimonios a vecinos de la zona.

Fuentes ligadas a la causa indicaron que, a partir de las primeras averiguaciones, los investigadores ya tendrían a un sospechoso identificado, aunque hasta el momento no se registraron detenciones.

La policía continúa trabajando para establecer responsabilidades y tratar de recuperar la mercadería sustraída, que podría ser rápidamente comercializada de manera informal.