Independiente afronta una visita de riesgo ante Instituto en Córdoba

El Rojo enfrenta a La Gloria buscando quedar como escolta en la Zona B.

Hoy 16:08

Instituto Atlético Central Córdoba y Club Atlético Independiente se enfrentarán este lunes desde las 22.15 en el estadio Estadio Monumental Presidente Perón, en el marco de la fecha 11 del Primera División de Argentina – Torneo Apertura 2026.

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Luego de protagonizar uno de los partidos más vibrantes del campeonato, el equipo dirigido por Gustavo Quinteros buscará un triunfo que le permita recuperar tranquilidad y comenzar a encontrar regularidad.

El conjunto cordobés atraviesa un momento irregular. Tras el cambio de entrenador, logró una mejora en el funcionamiento y en los resultados, aunque volvió a generar dudas tras la derrota en el clásico ante Talleres de Córdoba, donde mereció mejor suerte.

La Gloria suma apenas ocho puntos en nueve partidos y necesita ganar para no perder terreno en la pelea por la clasificación a los playoffs.

Por el lado del Rojo, todavía resuena el empate 4 a 4 ante Unión de Santa Fe, en un partido marcado por errores defensivos en el primer tiempo y una gran reacción en el complemento.

Los Diablos Rojos aún no logran sostener una regularidad, aunque se destaca el nivel de Gabriel Ávalos, quien se transformó en una pieza clave no solo por sus goles sino también por su aporte al funcionamiento ofensivo.

Probables formaciones

Instituto: Manuel Roffo; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Diego Sosa; Juan Ignacio Méndez, Gustavo Abregú, Gastón Lodico; Jhon Córdoba, Franco Jara, Alex Luna. DT: Diego Flores.

Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Ignacio Pussetto, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Datos del partido