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El riesgo país volvió a superar los 600 puntos: qué pasó con el dólar y las acciones

El indicador tuvo un alza de 18 puntos durante la jornada de este lunes. Es la segunda vez en una semana que se ubica por encima de ese umbral. El dólar oficial cerró a $1415 en el Banco Nación.

Hoy 19:45

En medio de la volatilidad global derivada de la guerra en Medio Oriente, el riesgo país volvió a subir y superó los 600 puntos básicos.

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El indicador que elabora el JP Morgan se ubicó en 601 puntos en un contexto marcado por la incertidumbre y la volatilidad de los mercados globales.

Es la segunda vez en este mes -la anterior fue el lunes 9- que el riesgo país se ubicó arriba de 600 puntos, un umbral que no cruzaba desde mediados de diciembre.

Por su parte, el dólar oficial empezó la semana en retroceso y cerró a $1415 en el Banco Nación. En tanto que el MEP finalizó el día en $1424 y el CCL a $1473.

En ese contexto de volatilidad, las acciones argentinas que operan en Wall Street se movieron mixtas. Entre las bajas, Edenor caía 2,8%; Cresud, 2,9%; YPF (-2,1%) y Central Puerto (-1,7%). En tanto, en alza operaban Corporación América, Mercado Libre y Tenaris.

El S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires bajaba 1,4% mientras seguían las dudas sobre si Irán mantendrá cerrado el estrecho de Ormuz o si Estados Unidos conseguirá hacer que se vuelva a abrir.

El petróleo Brent con entrega en mayo se mantuvo por encima de US$100, mientras el WTI bajaba hasta US$92,96, después de que un petrolero indio cruzó el estrecho de Ormuz y frente a la expectativa de que se abra un paso seguro habilitado por Irán.

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