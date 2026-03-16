Con nueve delanteros y sin Neymar: Ancelotti anunció la lista de Brasil

El entrenador italiano volvió a dejar afuera a la estrella del Santos de la convocatoria de la Verdeamarela, para los amistosos frente a Francia y Croacia.

Hoy 18:26

El entrenador Carlo Ancelotti dio a conocer la lista de convocados de la Selección de Brasil para la fecha FIFA de marzo, en la que disputará amistosos ante Selección de Francia y Selección de Croacia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Entre las principales novedades aparece nuevamente la ausencia de Neymar, quien fue el número 10 del equipo en los últimos tres Mundiales y cuya presencia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 comienza a generar dudas.

La explicación de Ancelotti

El DT explicó que la convocatoria estuvo marcada principalmente por el estado físico de los futbolistas.

“Es una lista armada con jugadores que están al 100 por ciento de su condición física. Tenemos lesionados importantes como Éder Militão, Bruno Guimarães, Estevão Willian y Rodrygo, a quienes les deseamos una pronta recuperación”, señaló.

Sobre Neymar, el técnico fue claro: “Es una evaluación física, no técnica. Neymar es muy bueno con el balón, pero necesita mejorar físicamente para estar al máximo nivel”.

Caras nuevas en la convocatoria

Entre las sorpresas de la lista aparecen Leo Pereira, Gabriel Sara, Igor Thiago y Rayan Vitor Simplício Rocha.

Ancelotti explicó que estas convocatorias también sirven para evaluar la adaptación de los futbolistas al grupo: “Cuando llamamos a jugadores nuevos queremos conocer su carácter y cómo se integran al ambiente del seleccionado”.

El calendario previo al Mundial

Brasil enfrentará a Francia el 26 de marzo en Boston y luego a Croacia el 31 en Orlando.

Antes del Mundial también jugará ante Selección de Panamá el 31 de mayo en el Estadio Maracaná y frente a Selección de Egipto el 6 de junio en Cleveland.

El grupo de Brasil en el Mundial

La Verdeamarela integrará el Grupo C de la Copa del Mundo 2026 junto a Selección de Marruecos, Selección de Haití y Selección de Escocia.

Los partidos de la fase de grupos se disputarán en Nueva Jersey, Filadelfia y Miami.

La lista de convocados de Brasil

Arqueros: Alisson Becker (Liverpool), Bento (Al-Nassr) y Ederson Moraes (Fenerbahçe).

Defensores: Alex Sandro (Flamengo), Gleison Bremer (Juventus), Danilo (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Gabriel Magalhães (Arsenal), Ibañez (Al-Ahli), Leo Pereira (Flamengo), Marquinhos (PSG) y Wesley (Roma).

Mediocampistas: Andrey Santos (Chelsea), Casemiro (Manchester United), Danilo (Botafogo), Fabinho (Al-Ittihad) y Gabriel Sara (Galatasaray).

Delanteros: Endrick (Lyon), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Raphinha (Barcelona), Rayan (Bournemouth) y Vinícius Júnior (Real Madrid).

Brasil afrontará estos amistosos como su última prueba fuerte antes del Mundial, con el objetivo de llegar en plenitud a la máxima cita del fútbol.