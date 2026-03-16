Oficina de Violencia del Poder Judicial y sus anexos del interior realizaron actividades informativas

Personal de las dependencias brindó asesoramiento al público sobre el servicio que brinda a la comunidad y de las particularidades de este flagelo social.

Hoy 21:02

La Oficina de Protección a las Víctimas de Violencia Familiar y la Mujer (OVFyM) y sus Anexos que funcionan en ciudades del interior provincial, organizaron y participaron en diferentes eventos, en los que se entregó folletería sobre la temática y se informó al público sobre el trabajo que lleva adelante esta dependencia judicial.

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En ese sentido, autoridades e integrantes de la OVFyM montaron un stand en el Centro de Convenciones FORUM, en el marco de la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que impulsó la Dirección de Género del Ministerio de Justicia y DD. HH, con el objetivo de generar un espacio de participación y diálogo sobre una problemática de alto impacto social.

Por otra parte, la delegación de la OVFYM de Termas de Río Hondo, llevó adelante actividades de sensibilización sobre violencia de género, en la que integrantes del organismo concurrieron al Concejo Deliberante de aquella ciudad, ocasión en la que brindaron una charla a ediles y empleadas del organismo legislativo, además de entregarles un presente.

Asimismo, concedieron entrevistas radiales, en la sede de la oficina y en una emisora FM, en las que se abordaron temáticas relacionadas con la conmemoración del Día de la Mujer y vinculadas con temática de género.

En tanto, desde el Anexo de la OVFyM de Añatuya se enviaron mensajes escritos y de audio a emisoras de la ciudad cabecera del departamento General Taboada, con motivo del Día de la Mujer, resaltando que se trata de una jornada para recordar la lucha por la igualdad de derechos entre personas de distinto sexo.

También se instaló un stand en el SUM del Centro Judicial añatuyense, oportunidad en la que se asesoró sobre el servicio que presta el organismo y, a la vez, se entregó folletería institucional y lazos morados a quienes se acercaron a aquél.

Finalmente, desde la OVFyM de Frías se tomó la iniciativa de mantener contacto con instituciones con las que se trabaja en redes de forma mancomunada. En esta oportunidad, la visita fue a la Defensoría Civil, ocasión en la que se desarrolló un diálogo fructífero para ambas instituciones.