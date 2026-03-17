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Mitre realizará el 1° Encuentro y Clínica de Fútbol Formativo con Gerardo Salorio

La capacitación se llevará a cabo el 19 de marzo de manera presencial en la escuela formativa del club y estará orientada al desarrollo y formación de futbolistas juveniles, con contenidos teóricos por la mañana y prácticos por la tarde.

Hoy 05:14

La Escuela Formativa del Club Atlético Mitre anunció la organización del 1° Encuentro y Clínica de Fútbol Formativo, que contará con la presencia del reconocido profesor Gerardo Salorio, histórico integrante de las divisiones juveniles de la Selección Argentina y cinco veces campeón mundial en categorías formativas. La jornada se llevará a cabo el 19 de marzo.

La propuesta está destinada a entrenadores, formadores y personas vinculadas al fútbol juvenil, y se desarrollará de manera presencial, con certificación incluida para los participantes. El programa estará dividido en distintas etapas y combinará contenidos teóricos por la mañana con trabajos prácticos por la tarde, apuntando a una formación integral.

En la primera etapa, se abordarán aspectos relacionados con las edades formativas iniciales hasta los 12 años, haciendo foco en la comunicación y la toma de decisiones dentro del campo de juego. Luego, en la segunda etapa, el eje estará puesto en la formación de juveniles, con contenidos específicos para jugadores de 13 y 14 años, y también para l15, 16 y 17, analizando metodologías de trabajo, ideas de juego y desarrollo futbolístico.

Por último, la tercera etapa incluirá un enfoque innovador sobre la neurociencia aplicada al fútbol, explicando su utilidad dentro del proceso de enseñanza y aprendizaje, además de un espacio de intercambio y consultas para los asistentes.

Desde la organización informaron que el costo de inscripción es de $30.000. También remarcaron que los cupos son limitados.

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