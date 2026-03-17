“Casi me muero”: un cordobés ganó cerca de $400 millones en el Quini 6

La dueña de la agencia que hizo la boleta ganadora estalló de alegría y espera con ansias conocer al ganador, que acertó en la modalidad Siempre Sale.

Hoy 05:32

Han quedado vacantes los premios más importantes del Quini 6 en el sorteo de este domingo. El Tradicional, $780 millones de pesos, vacante. La Segunda, $780 millones, vacante. La Revancha, $2.168 millones, vacante. Y el Siempre Sale, que tiene la particularidad que se reparte un pozo de casi 400 millones de pesos.

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Esta vez, un afortunado en la ciudad cordobesa de Villa Nueva acertó los seis números. Entonces, se lleva los casi 400 millones de pesos.

"¡Anoté los seis números! ¡Los anoté! Casi me muero. Me emocioné muchísimo. Me vine corriendo por el negocio y nos pusimos a controlar acá con mi amiga. Nos pusimos a controlar a decir alguno de los quinis que tenemos fijos, pero no, no era así", dijo a Cadena 3 la agenciera Evangelina.

Consultada por si el o la ganadora es un "cliente habitual", contestó: "No tengo ni idea. Estamos esperando re ansiosos a ver quién es".

Contó además que como agencia es la primera vez que vende un premio así.

04, 14, 16, 26, 33 y 36; son los números que ha acertado este afortunado o esta afortunada de Villa Nueva para llevarse $386 millones.