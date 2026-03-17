Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 MAR 2026 | 0º
X
País

Cristina Kirchner se presenta este martes en Comodoro Py por la causa Cuadernos

La expresidenta declarará ante el TOF 7 en el inicio de las indagatorias, luego de que la Justicia rechazara los pedidos de nulidad presentados por su defensa y otros imputados.

Hoy 07:36

La expresidenta Cristina Kirchner se presentará este martes a las 9 en los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, en el marco de la causa Cuadernos.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La citación se concretó tras el rechazo de los pedidos de nulidad impulsados por su defensa y la de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes habían denunciado supuestas irregularidades durante la instrucción.

En ese contexto, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó la validez de las pruebas al sostener que los cuadernos “fueron manipulados” y afirmó que las declaraciones de los imputados arrepentidos se realizaron bajo presión.

El TOF 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver los planteos preliminares y avanzar en el análisis de la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015.

Además de Cristina Kirchner, también fueron citados a declarar otros imputados de alto perfil, incluidos exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

En paralelo, desde las primeras horas de la mañana, militantes y seguidores de la ex presidenta se concentrarán frente a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, en señal de apoyo.

TEMAS Cristina Fernández de Kirchner Comodoro Py causa cuadernos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Operativos policiales permitieron recuperar bienes robados y secuestrar una moto con numeración adulterada
  2. 2. Cayó un prófugo por una causa de violencia de género tras un operativo en barrio La Católica
  3. 3. El tiempo para este martes 17 de marzo en Santiago del Estero: calor y probabilidad de lluvias
  4. 4. La crecida del Río Dulce muestra una bajante sostenida, pero Termas continúa en alerta
  5. 5. Una joven fue apuñalada en el rostro a la salida de un boliche
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT