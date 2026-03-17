Cristina Kirchner se presenta este martes en Comodoro Py por la causa Cuadernos

La expresidenta declarará ante el TOF 7 en el inicio de las indagatorias, luego de que la Justicia rechazara los pedidos de nulidad presentados por su defensa y otros imputados.

Hoy 07:36

La expresidenta Cristina Kirchner se presentará este martes a las 9 en los tribunales de Comodoro Py para declarar ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7, en el marco de la causa Cuadernos.

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La citación se concretó tras el rechazo de los pedidos de nulidad impulsados por su defensa y la de otros imputados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, quienes habían denunciado supuestas irregularidades durante la instrucción.

En ese contexto, el abogado de la exmandataria, Carlos Beraldi, cuestionó la validez de las pruebas al sostener que los cuadernos “fueron manipulados” y afirmó que las declaraciones de los imputados arrepentidos se realizaron bajo presión.

El TOF 7, integrado por los jueces Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, deberá resolver los planteos preliminares y avanzar en el análisis de la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre 2003 y 2015.

Además de Cristina Kirchner, también fueron citados a declarar otros imputados de alto perfil, incluidos exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.

En paralelo, desde las primeras horas de la mañana, militantes y seguidores de la ex presidenta se concentrarán frente a su domicilio, en el barrio porteño de Constitución, en señal de apoyo.