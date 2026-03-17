Milei asistirá hoy al acto por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel

El Presidente participará del homenaje en Arroyo y Suipacha, donde el 17 de marzo de 1992 un coche bomba dejó 29 muertos y más de 250 heridos.

Hoy 08:07

El presidente Javier Milei asistirá este martes al acto por los 34 años del atentado a la Embajada de Israel en la Argentina, ocurrido el 17 de marzo de 1992 y atribuido a la organización terrorista Hezbolá.

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La conmemoración se llevará a cabo desde las 14:50 en la intersección de Arroyo y Suipacha, en la Ciudad de Buenos Aires, lugar donde explotó un coche bomba que provocó la muerte de 29 personas y dejó más de 250 heridos.

El mandatario participará del homenaje junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, entre otros funcionarios.

Bajo el lema “La primera vez no se olvida”, el acto busca mantener viva la memoria del primer ataque terrorista ocurrido en el país. Entre las víctimas hubo ciudadanos de distintas nacionalidades, además de trabajadores y vecinos de la zona.

Dos años después, el 18 de julio de 1994, se produjo el atentado contra la AMIA, que dejó 85 muertos y más de 300 heridos, en lo que fue el mayor ataque terrorista de la historia argentina.

A más de tres décadas del atentado a la Embajada de Israel, la causa judicial aún no tiene condenados. Sin embargo, en abril de 2024 un tribunal federal argentino determinó que Irán y Hezbolá estuvieron detrás del ataque, al considerar que lo “organizaron, planearon, financiaron y ejecutaron”.

En ese fallo también se mencionó a exfuncionarios iraníes y a responsables locales por presuntas maniobras de encubrimiento, lo que mantiene vigente el reclamo de justicia por parte de las víctimas y sus familiares.