El analista Osvaldo Granados advirtió sobre el predominio de temas judiciales y mediáticos en la agenda, por sobre los económicos.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados analizó la actualidad política y económica en su columna de este martes en Radio Panorama y consideró que la agenda informativa muestra un cambio de enfoque.

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“Da la sensación que las primeras páginas hoy son las policiales, no las económicas”, señaló, al referirse a la centralidad de causas judiciales y episodios mediáticos en la cobertura.

En ese sentido, mencionó distintos casos que ocupan la agenda: “La causa Cristina, con muchos empresarios y funcionarios involucrados, pero también el caso $Libra, el caso Manuel Adorni y lo de la AFA. Da la sensación que las primeras páginas son las policiales”.

Granados también se refirió a la falta de precisiones en algunas investigaciones: “Pregunté si hay registros de que alguien cobró o recibió ese dinero, me dijeron que no. Pero le interesa más lo de Adorni porque vieron que subieron a un avión y se fueron, no saben a dónde o si era fake news”.

Sobre el impacto mediático, explicó que ciertos temas logran mayor repercusión en redes sociales: “Un consultor me dijo que en las redes sociales el tema Adorni pega más que el tema $Libra, porque llegó a las páginas de espectáculos, porque hay fotos”.

En contraste, señaló que otros asuntos resultan más difíciles de comprender para el público: “El resto no tiene idea de lo que pasa con la criptomoneda. En la década del 80 había una empresa detrás de lo que uno invertía; detrás de la bitcoin no hay nada, entonces es timba, puro juego”.

En relación con la situación judicial de la ex presidenta, anticipó: “En su declaración en la causa Cuadernos, Cristina va a hablar y seguramente será un discurso político, atacando a los jueces”, y consideró que será “un día interesante para seguir con atención”.

Finalmente, Granados se refirió a declaraciones recientes del presidente Javier Milei: “Milei habló en la Bolsa de Comercio de Córdoba y dijo que en 2025 había arrancado muy bien la economía, pero después hubo una corrida con el dólar”.

En esa línea, agregó que el mandatario advirtió sobre posibles consecuencias: “Si no intervenía Estados Unidos, podía haber impacto en la inflación”, y concluyó que “lo que pasó el año pasado no fue gratis y lo estamos pagando ahora”.