Quimsa va por su noveno triunfo consecutivo ante Obras en el estadio Ciudad

La Fusión recibe al Tachero buscando estirar su gran racha en la Liga Nacional de Básquet.

Hoy 10:04

Quimsa recibe a Obras Sanitarias este martes desde las 21.30 en el estadio Ciudad con el objetivo de estirar su gran presente en la Liga Nacional de Básquet. El partido contará con transmisión de BasquetPass y promete ser uno de los atractivos de la jornada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El elenco santiagueño atraviesa un gran momento y acumula ocho victorias consecutivas, una racha que lo llevó al segundo puesto de la tabla, solo por detrás de Ferro. El equipo dirigido por Lucas Victoriano tiene un récord de 18 triunfos y 10 derrotas y buscará seguir haciéndose fuerte en casa.

En su última presentación, Quimsa celebró ante su gente tras vencer a Oberá TC por 80 a 76, resultado que reafirmó su solidez como local y su candidatura a pelear en los primeros puestos.

Por su parte, Obras intentará dar el golpe en Santiago del Estero y cortar el invicto de la Fusión. El Tachero se ubica en el séptimo lugar, con un balance de 15 victorias y 10 caídas, y necesita ganar para seguir escalando posiciones.

La naranja se pondrá en juego desde las 21.30 en el estadio Ciudad, en un duelo que promete intensidad entre dos equipos que buscan consolidarse en la parte alta del campeonato.