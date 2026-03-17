"Es un lote adquirido por mi padre; él murió, mi madre y mis hermanos somos los dueños"

La dueña de un terreno de Maco dio su versión sobre el caso judicial.

Hoy 09:07

Tras una publicación realizada en el marco de una investigación a cargo de la Unidad Fiscal de Tierras, sobre un supuesto intento de usurpación y venta ilegal de terrenos a través de Facebook, Alejandra Soria desmintió tal situación sobre todo las expresiones de la supuesta denunciante identificada como Zaida Gili, quien en sus redes sociales publicó incluso fotos de la propiedad.

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La señora Soria sostuvo que la supuesta denunciante, Gili, "erróneamente sostiene que es propietaria de esa vivienda de la localidad de Maco, a la vera de la ruta empalme" sosteniendo que tal afirmación "no se adecúa a la verdad real de los hechos".

Explicó que "la mencionada supuesta propietaria no es en realidad propietaria de ningún lote ubicado en esa zona" y afirmó categóricamente que "la propietaria soy yo y mi familia".

Detalló con documentación en su poder "la situación real" del terreno en cuestión. "Es un lote adquirido por mi padre y ante el fallecimiento de él; mi madre, yo y mis hermanos somos los dueños" legítimos de la propiedad. Soria adjuntó documentación que avalan sus dichos.