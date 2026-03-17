Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 17 MAR 2026 | 32º
X
Somos Deporte

EN VIVO: se definen los primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions League

Hoy se disputarán cuatro partidos entre los que se destacan Manchester City-Real Madrid y Chelsea-PSG.

Hoy 17:07

Este martes comenzará a definirse el cuadro de cuartos de final de la UEFA Champions League, con la disputa de cuatro partidos correspondientes a las revanchas de los octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa.

Cronograma de los partidos – Octavos de final (vuelta)

Martes 17 de marzo

  • Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt – 14:45
  • Manchester City vs Real Madrid – 17:00
  • Chelsea vs PSG – 17:00
  • Arsenal vs Bayer Leverkusen – 17:00

Miércoles 18 de marzo

  • Barcelona vs Newcastle – 14:45
  • Liverpool vs Galatasaray – 17:00
  • Tottenham vs Atlético Madrid – 17:00
  • Bayern Múnich vs Atalanta – 17:00

La definición de las llaves promete emociones fuertes en el tramo decisivo del torneo más prestigioso del fútbol europeo.

TEMAS Champions League

© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT