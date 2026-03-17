Se definen los primeros clasificados a los cuartos de final de la Champions League

Hoy se disputarán cuatro partidos entre los que se destacan Manchester City-Real Madrid y Chelsea-PSG.

Hoy 09:43

Este martes comenzará a definirse el cuadro de cuartos de final de la UEFA Champions League, con la disputa de cuatro partidos correspondientes a las revanchas de los octavos de final del torneo de clubes más importante de Europa.

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La jornada se abrirá a las 14.45, cuando Sporting Lisboa intentará revertir como local el 3-0 sufrido en la ida frente al Bodo/Glimt de Noruega, uno de los equipos sorpresa del certamen.

Luego, desde las 17, se jugarán en simultáneo tres encuentros. Uno de los más atractivos será el cruce entre Manchester City y Real Madrid, donde el conjunto inglés intentará dar vuelta el 3-0 sufrido en España. Será además el quinto año consecutivo en que ambos clubes se enfrentan en una instancia eliminatoria.

En otro compromiso, Chelsea recibirá al Paris Saint-Germain, último campeón del certamen, que llega con una amplia ventaja tras imponerse 5-2 en la ida disputada en Francia.

Por último, Arsenal buscará hacer valer la localía para sellar su pase a la próxima ronda cuando enfrente al Bayer Leverkusen, luego del empate 1-1 registrado en Alemania.

Cronograma de los partidos – Octavos de final (vuelta)

Martes 17 de marzo

Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt – 14:45

Manchester City vs Real Madrid – 17:00

Chelsea vs PSG – 17:00

Arsenal vs Bayer Leverkusen – 17:00

Miércoles 18 de marzo

Barcelona vs Newcastle – 14:45

Liverpool vs Galatasaray – 17:00

Tottenham vs Atlético Madrid – 17:00

Bayern Múnich vs Atalanta – 17:00

La definición de las llaves promete emociones fuertes en el tramo decisivo del torneo más prestigioso del fútbol europeo.