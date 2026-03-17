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Desesperada búsqueda en Los Juríes de un hombre con discapacidad

Odilio Oscar Godoy (49) continúa desaparecido en el paraje Lote 5. Policía, familiares y equipos especiales rastrillan intensamente la zona rural en su búsqueda.

Hoy 09:28
Desesperada búsqueda de Oscar Godoy

Momentos de profunda angustia se viven en la zona rural de Los Juríes por la desaparición de Odilio Oscar Godoy, un hombre de 49 años con Síndrome de Down, quien salió de su vivienda a buscar leña y nunca regresó.

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Según se informó, el hecho ocurrió alrededor de las 19 del lunes, cuando el hombre se internó en el monte en el paraje Lote 5. Con el paso de las horas y ante la falta de novedades, sus familiares iniciaron una búsqueda por sus propios medios, pero al no obtener resultados dieron aviso a la Policía cerca de las 22:20.

De inmediato, efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 48, junto a otras dependencias, montaron un operativo de rastrillaje en la zona, que continuó durante la madrugada con la participación de la División Búsqueda de Personas, Canes y personal especializado.

La preocupación es creciente debido a la condición del hombre y a los riesgos que presenta el monte, especialmente durante la noche.

Por disposición de la fiscal de turno, Florencia Garzón, se intensificaron las tareas en distintos sectores, aunque hasta el momento no se obtuvieron resultados positivos.

Las autoridades solicitaron la colaboración de la comunidad. Cualquier información sobre su paradero puede ser reportada de inmediato a la Comisaría 48 de Los Juríes, a la Departamental 13 de Añatuya o al número de emergencias 911/101.

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