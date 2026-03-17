En medio de las polémicas, Adorni reúne a la mesa política del Gobierno

El jefe de Gabinete encabezará un encuentro en Casa Rosada con ministros y dirigentes clave para ordenar la agenda legislativa, en medio del escándalo $Libra y cuestionamientos por el viaje oficial con su esposa.

Hoy 12:05

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezará este martes una nueva reunión de la mesa política del oficialismo en la Casa Rosada, en medio de una semana marcada por el impacto del escándalo $Libra y la polémica por el vuelo que realizó junto a su esposa como parte de la comitiva oficial.

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Según trascendió, el encuentro se llevará a cabo a las 11 en las oficinas de la planta baja y contará con la participación de ministros, legisladores y principales armadores de La Libertad Avanza.

Entre los convocados figuran el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el armador Eduardo “Lule” Menem; la jefa de bloque en el Senado, Patricia Bullrich; el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.

También podría sumarse la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien suele participar de este tipo de encuentros y tiene un rol central en la coordinación política del espacio.

En lo formal, la reunión apunta a definir los ejes de la agenda legislativa, con iniciativas como la reforma de la Ley de Glaciares y el envío de una nueva Ley de Financiamiento Universitario.

Además, dentro del oficialismo crece el impulso por avanzar con una reforma política que modifique el sistema de votación de cara a las elecciones presidenciales de 2027.

El encuentro también funcionará como instancia de contención interna tras una de las semanas más complejas para el Gobierno en el plano mediático y judicial, con nuevas derivaciones en la causa $Libra y cuestionamientos sobre la figura de Adorni.