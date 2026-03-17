"La prioridad de la UNSE es garantizar la trayectoria de los estudiantes en un contexto de recursos limitados"

El rector de la UNSE, Marcelino Ledesma, y la vicerrectora, María Fernanda Mellano, analizaron los primeros meses de gestión, el escenario presupuestario y las principales medidas en marcha.

Hoy 13:52

El rector de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), Lic. Marcelino Ledesma, y la vicerrectora, Dra. María Fernanda Mellano, realizaron un balance de los primeros meses de gestión en diálogo con Radio Panorama, en un contexto atravesado por restricciones presupuestarias y desafíos en el sistema universitario.

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A poco de cumplir los primeros 100 días de gestión, Ledesma calificó este período como “intenso”, marcado por la necesidad de reorganizar áreas clave y garantizar el funcionamiento académico. En ese sentido, destacó como novedad que en 2026 la universidad cuenta con un presupuesto asignado desde Nación, aunque aclaró que “no es el requerido”, pero permite planificar a diferencia de años anteriores donde se trabajaba con prórrogas presupuestarias.

Por su parte, Mellano señaló que la limitación de recursos condiciona las proyecciones, especialmente en un escenario donde la ley de financiamiento universitario aún no se implementa plenamente. No obstante, remarcó la importancia de sostener el diálogo institucional: “El beneficio es para la comunidad, no para las personas”, afirmó.

Marcelino Ledesma.

En cuanto a las prioridades de gestión, Ledesma subrayó que el eje central está puesto en los estudiantes. En ese marco, mencionó acciones vinculadas a la continuidad de las trayectorias académicas, el fortalecimiento de las becas, la mejora de las condiciones edilicias y el acompañamiento integral.

Entre las medidas destacadas, adelantó una propuesta para incrementar en un 100% la beca de ayuda económica, que será evaluada por el Consejo Superior. También se trabaja en el fortalecimiento de la beca comedor, la residencia universitaria y otras políticas de contención.

Respecto al contexto de conflicto universitario, con medidas de fuerza gremiales, el rector indicó que existe un alto nivel de acatamiento y que se mantienen instancias de diálogo con los representantes sindicales. Señaló además que se garantizan actividades esenciales, especialmente en áreas de investigación y producción.

En relación a proyectos estratégicos, Ledesma se refirió al avance del Hospital de Clínicas, cuya obra presenta un desarrollo significativo. Estimó que podría comenzar a habilitarse de manera gradual a partir de 2027, en función de las condiciones generales.

Fernanda Mellano.

Por otro lado, Mellano destacó como un “orgullo” institucional la graduación de más de 100 médicos en la Facultad de Ciencias Médicas, a diez años de su creación, lo que consideró un hito para la provincia al ampliar las oportunidades de formación profesional.

Finalmente, las autoridades resaltaron programas de formación en oficios y nuevas tecnologías orientados a jóvenes, con el objetivo de generar inserción laboral y, a la vez, incentivar la continuidad de estudios en el ámbito universitario.

Ambos coincidieron en que, pese a las dificultades, la gestión apunta a sostener el funcionamiento institucional y mejorar las condiciones para estudiantes, docentes y la comunidad en general.