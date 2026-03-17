La Escuela “Juanita Briones” comenzó el ciclo lectivo 2026

Con un acto que reunió a autoridades, docentes y familias, la Escuela Municipal de Artes Plásticas dejó inaugurado el ciclo lectivo 2026, reafirmando su compromiso con la formación artística y la contención de niños y niñas de la ciudad.

Hoy 14:01

La Escuela Municipal de Artes Plásticas “Juanita Briones” dio inicio a su Ciclo Lectivo 2026, con un acto que contó con la presencia de autoridades municipales, directivos, docentes y familiares de los alumnos.

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La ceremonia se realizó el lunes a la tarde, en las instalaciones de la institución educativa de carácter no formal, situada sobre la Avenida Besares y la calle Alem.

En la oportunidad, la secretaria de Gobierno, Dra. Victoria Torres, destacó: “Hoy les traigo un mensaje de apoyo del Intendente Roger Elías Nediani a esta comunidad educativa que está por iniciar este ciclo lectivo 2026, me refiero a nuestra querida Escuela Municipal de Artes Plásticas, agradecer más que nada al cuerpo docente que ha trabajado todo este receso en la proyección de lo que va a ser la enseñanza durante todo este año. La escuela cuenta con maestras muy capacitadas en el tema del arte y también con un cuerpo de personal comprometido para llevar adelante esta institución de carácter no formal. También queremos agradecer a todos los padres que una vez más han confiado en la Escuela ´Juanita Briones´ para desarrollar las habilidades de sus hijos”.

Agregó: “Ya se ven muchos perfiles de niños y de niñas muy habilidosos y este es también un espacio de contención para ellos y eso es algo muy importante para los papás que muchas veces tienen que trabajar en estos horarios y dejan a sus hijos en un lugar seguro. Ni hablar de todo lo que van aprendiendo en casa clase. En este caso el arte es fundamental para desarrollar las habilidades desde tempranas edades. Así que desde el Ejecutivo Municipal les deseamos un buen comienzo de ciclo lectivo y un año escolar muy productivo”.

Por su parte, la directora de la institución, Silvina Escobar, informó: “La Escuela Municipal de Artes Plásticas ´Juanita Briones´ este año cumple 59 años de servicio y hoy les comentaba en la reunión a los papás que siempre tenemos el mismo objetivo, que los niños se expresen de la manera que ellos sientan, que forjen su carácter y su futuro dentro del arte.

Ahí es donde se van descubriendo los nuevos talentos que va a tener la ciudad de La Banda, en un futuro no muy lejano. Muchos artistas reconocidos en la actualidad se formaron aquí, en esta escuela de carácter no formal única en el norte argentino”.

Agregó: “Como nosotros decimos, cada año es un desafío lleno de proyectos, lleno de objetivos que nos proponemos y, por lo general, todo se cumple gracias al apoyo de nuestro intendente Roger Nediani, que siempre está disponible cuando lo necesitamos.

Este año tenemos inscritos 150 alumnos pero en total son 300 preinscritos. Por lo tanto, todavía hay vacantes y esperamos que los alumnos preinscritos se vayan incorporando en los próximos días”.