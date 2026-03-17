Fin de semana largo: sugieren cerrar los comercios el lunes y abrir el martes como día no laborable

La Cámara de Comercio informó que el acuerdo con el sindicato apunta a equilibrar el descanso de los trabajadores con la actividad del sector durante las jornadas del 23 y 24 de marzo.

Hoy 16:54

La Cámara de Comercio de Santiago del Estero comunicó las recomendaciones acordadas para el próximo fin de semana largo, tras una audiencia realizada el hoy 17 de marzo con el Sindicato de Empleados de Comercio ante la Secretaría de Trabajo.

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Según lo establecido, para el lunes 23 de marzo se sugiere el cierre total del comercio en general, en tanto que para el martes 24 de marzo se plantea la apertura en horarios habituales, bajo la modalidad de día no laborable, conforme al acta acuerdo alcanzada entre las partes.

Desde la entidad señalaron que la medida busca lograr un equilibrio entre el descanso de los trabajadores y la productividad del sector, en un contexto de fechas especiales que impactan en la actividad comercial.

De esta manera, se intenta ordenar el funcionamiento del comercio local durante el fin de semana largo, brindando previsibilidad tanto a empleados como a comerciantes.