Así lo consideró en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:22

En su columna de este miércoles para Radio Panorama, el periodista y economista Osvaldo Granados dejó una definición contundente sobre la realidad política argentina: “Si no resolvemos cómo se financia la política, las noticias de corrupción van a seguir apareciendo”.

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Granados repasó distintos casos que han marcado la agenda en los últimos años y remarcó que los escándalos atraviesan a distintos gobiernos. “En los últimos días fueron tapas de diarios hechos de corrupción por todos lados: criptomonedas, obra pública, los cuadernos, enriquecimiento de funcionarios y empresarios. Vemos que con todos los gobiernos hubo corrupción”, sostuvo.

En ese sentido, planteó que el problema de fondo es estructural y está vinculado al financiamiento de la actividad política. “Esto se arregla fácil: hay que definir cómo se financia la política”, afirmó. Incluso recordó conceptos históricos y debates de larga data, como la idea del expresidente Raúl Alfonsín sobre la posibilidad de una militancia rentada, y reflexiones del escritor Hernán Brienza, quien planteó que sin recursos la política quedaría limitada a los sectores más ricos. “Si no se resuelve oficialmente este tema, estas noticias van a seguir apareciendo”, insistió.

Datos económicos y señales mixtas

En otro tramo de su análisis, Granados se refirió a algunos indicadores recientes y advirtió sobre interpretaciones apresuradas. Señaló que la inflación mayorista registró una suba del 1%, aunque explicó que la baja en productos importados tuvo incidencia por la variación del dólar.

“Hay una baja, pero hay que mirar el contexto: bajaron los importados por el dólar”, explicó.

También destacó las asimetrías regionales, al señalar que Neuquén aparece como una excepción en el escenario laboral. “Es la única provincia que está tomando gente, es otro mundo totalmente diferente”, afirmó.

Finalmente, el economista abordó uno de los debates centrales de la coyuntura: la emisión monetaria y su impacto en la actividad. “Si se limita la cantidad de pesos en la calle, se acentúa la recesión. Pero si se frena la economía, la gente tiene más problemas”, advirtió.

A esto sumó otro efecto clave: la caída en la recaudación impositiva en contextos de menor actividad.

Para Granados, la salida está atada a una variable central: la tasa de interés. “Si no baja la tasa, la economía no se reactiva. Pero eso va a pasar cuando baje la inflación”, sostuvo, al tiempo que reconoció la dificultad del escenario. “Es fácil opinar desde afuera, a todos los economistas les pasa lo mismo”, concluyó.