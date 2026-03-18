No Te Va Gustar vuelve a Santiago del Estero para presentar "Florece en el caos"

La banda uruguaya se presentará el 22 de septiembre en Sky Club, en el marco de su nueva gira internacional.

Hoy 08:51

La reconocida banda uruguaya No Te Va Gustar regresará a Santiago del Estero con un show renovado y cargado de energía, como parte de su Gira Internacional 2026, con la que presentará oficialmente su nuevo álbum Florece en el caos.

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El esperado recital tendrá lugar el próximo 22 de septiembre en Sky Club, en lo que promete ser una noche intensa para los fanáticos locales. Las entradas ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Tuentrada.com.

Tras cerrar su ambiciosa Gira 30 Años, que entre 2024 y 2025 recorrió más de 19 países, 80 ciudades y superó los 120 shows, la banda inicia una nueva etapa artística con un espectáculo actualizado, alineado con el espíritu de su más reciente trabajo discográfico.

“Florece en el caos”, el duodécimo álbum de estudio del grupo, marca un giro hacia un sonido más áspero, filoso y directo, sin abandonar la identidad melódica y emocional que caracteriza a NTVG. Compuesto por diez canciones, el disco se presenta como una obra potente y cohesionada que refleja el pulso de una época convulsionada, transformándolo en un mensaje de resistencia, movimiento y esperanza.

Con este lanzamiento, la banda no solo renueva su propuesta musical, sino que también da inicio a un nuevo ciclo de presentaciones que la llevará por escenarios de Latinoamérica y Europa.