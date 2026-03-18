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SANTIAGO DEL ESTERO | 18 MAR 2026 | 22º
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Por trabajos de mejoras, EDESE informó cortes programados para este jueves y viernes

La Empresa Distribuidora de Electricidad de Santiago del Estero continúa realizando obras en toda la provincia.

Hoy 10:00

Para poder efectuar trabajos en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución, se producirán interrupciones en el suministro que afectarán a diversos barrios de la ciudad La Banda y a diversas localidades del interior de Santiago del Estero.

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Jueves 19 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando al barrio Parque Industrial de La Banda; de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Yanda (dpto. Capital), Brea Pozo, Brea Pozo Viejo y San Juan (dpto. San Martín); de 10:00 a 13:00 hs afectando a las localidades de Maquito (dpto. Capital) y Siete Arboles y Pampa Pozo (dpto. Banda) y de 13:00 a 16:00 hs afectando a la zona Rural de la ruta entre Pinto y Bandera.

Viernes 20 de marzo: de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de Taboada, Villa Los Lirios, El Empachao (dpto. San Martin y Sarmiento) y Quebracho Coto (dpto. Pellegrini); de 09:00 a 12:00 hs afectando a las localidades de Beltrán y zonas rurales aledañas (dpto. Robles), Los Díaz, Ardiles (dpto. Banda), Isla Verde, Corrales Nuevos, La Resbalosa, Guanaco Sombriana, Puesto de Juanes (dptos. Atamisqui y Loreto); de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Nuevo Líbano (dpto. Banda) y de 14:30 a 17:30 hs afectando a las localidades de Lavalle, Jarillal, Las Cañas, San José y El Mangrullo (dpto. Guasayán).

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