En vivo: el Atlético de Madrid de los argentinos visita al Tottenham de Romero con el sueño de sellar su pase a cuartos de la Champions

El equipo de Diego Simeone defiende el 5-2 logrado en la ida ante los Spurs de Igor Tudor. El partido comenzará a las 17.

Hoy 17:10

El Tottenham Hotspur recibirá este miércoles al Atlético de Madrid en el Tottenham Hotspur Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Champions League. El conjunto español llega con una amplia ventaja de 5-2 conseguida en la ida y buscará sellar su pase a los cuartos, mientras que los ingleses necesitan una hazaña para revertir la serie. El partido comenzará a las 17:00 (hora de Argentina).

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