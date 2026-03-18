Inter Miami de Messi va por la clasificación ante Nashville en la Concachampions

El equipo de Mascherano vuelve a la acción tras el 0-0 en la ida y buscará meterse en cuartos del certamen.

Hoy 11:28

El Inter Miami CF enfrentará este miércoles a Nashville en el Chase Stadium por la vuelta de los octavos de final de la Concachampions. El encuentro comenzará a las 20:00 (hora de Argentina) y se podrá ver a través de Disney+. Tras el empate sin goles en la ida, la serie está completamente abierta.

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El conjunto de Florida intentará hacerse fuerte en casa para sellar la clasificación. Con Messi descansado y enfocado en el objetivo, el rosarino buscará acercarse a la marca de los 900 goles en su carrera. El equipo, ahora dirigido por Javier Mascherano, necesita mejorar su funcionamiento colectivo tras el empate sin goles frente a Charlotte FC en la Major League Soccer, partido en el que no participaron ni Messi ni Rodrigo De Paul.

Las Garzas confían en el apoyo del público y en la jerarquía de sus figuras para romper el orden defensivo del rival. Con nombres como De Paul, Germán Berterame y el propio Messi, el equipo buscará imponer condiciones desde el inicio para evitar sorpresas.

Por su parte, Nashville SC llega en un gran momento. El equipo dirigido por Brian Callaghan se mantiene invicto en el arranque de la temporada y viene con ritmo tras superar una fase previa en el certamen. Con Cristian Espinoza como una de sus principales cartas ofensivas, intentará dar el golpe en condición de visitante.

Con la serie igualada y todo por definirse, Inter Miami irá por la clasificación en casa, mientras que Nashville buscará aprovechar cualquier oportunidad para sorprender. En juego, el pase a los cuartos de final del torneo más importante de la región.